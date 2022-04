Streets of Rage : un film est en préparation avec le créateur de John Wick

Suite au succès du hérisson bleu sur grand écran qui est plus populaire que Pokémon et Super Mario Bros, Sega mise sur une nouvelle adaptation de ses franchises de jeux vidéo. Un film basé sur Streets of Rage, la série de jeux de type beat them all, est en préparation. Derek Kolstad qui est le créateur de John Wick a écrit le script spéculatif du film. D’ailleurs, le quatrième chapitre de John Wick avec Keanu Reeves est attendu pour l’année prochaine au cinéma.

Streets of Rage 4

Le studio dj2 Entertainment derrière les films Sonic, y compris Sonic 2 qui est à voir en famille, est en charge de la production du film de Streets of Rage. Il est assisté par Escape Artists, le studio à l’origine des films The Equalizer. Le long-métrage de Streets of Rage est ainsi la dernière adaptation cinématographique en date d’un jeu SEGA après les deux films Sonic.

Sega profite du succès des films Sonic pour adapter Streets of Rage en long-métrage

Prénommée Bare Knuckle au Japon, la série Streets of Rage remonte à 1991 pour le premier opus sorti sur Mega Drive. Les trois autres opus de la franchise beat them all sont sortis en 1992 et en 1994 sur Mega Drive, puis en 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Nous n’avons pas encore plus d’informations sur l’adaptation cinématographique de Streets of Rage. D’après un rapport de Deadline, dj2 Entertainment a signé un accord avec Amazon plus tôt cette année pour adapter It Takes Two en série télévisée et en film. Développé par Hazelight Studios et édité par EA Originals, It Takes Two est un jeu de coopération qui a été élu jeu de l’année lors des Game Awards 2021.

Enfin, Paramount Pictures a annoncé la création d’un univers cinématographique autour de Sonic à l’image du Marvel Cinematic Universe avec les super-héros. Sega a même déjà confirmé le développement de Sonic 3 et une série en live-action avec Knuckles. Streets of Rage pourrait donc intégrer l’univers cinématographique de SEGA, mais ce n’est pas encore confirmé.

