La sublime nébuleuse de la Lagune, Ewan McGregor veut revoir Jar Jar, le premier pack de la PS5, c’est le récap’ !

La photo de la nébuleuse de la Lagune affole les réseaux sociaux. Ewan McGregor aimerait que Jar Jar revienne dans Star Wars. Un pack PlayStation 5 + Horizon Forbidden West officialisé par Sony. En piste pour le récap’ !

La NASA nous dévoile la beauté de la nébuleuse de la Lagune

La NASA nous a gâtés en partageant une image de la nébuleuse de la Lagune capturée il y a peu. Localisée à plus de 5 000 années-lumière de notre planète, celle-ci est truffée « de gaz turbulents, de vents stellaires rugissants et d’un rayonnement intense émanant d’une étoile massive », précise l’agence spatiale. De quoi émerveiller les internautes, la publication sur Instagram ayant été aimée plus de 1,2 millions de fois.

Nébuleuse de la Lagune © NASA, ESA, STScI

Jar Jar Binks manque à Obi-Wan

Jar Jar Binks est l’un des personnages les moins aimés de la saga Star Wars. Mais Ewan McGregor a un véritable faible pour le Gungan. À tel point qu’il aimerait bien le revoir dans la saga à l’avenir. Et de confier qu’il avait adoré collaborer avec Ahmed Best, son interprète. « Peut-être que nous pouvons le ramener ? », a lancé l’acteur au détour d’une interview. Pas sûr toutefois que cela plaise aux nombreux fans qui n’hésitent pas à tancer le pauvre Jar Jar…

Obi-Wan Kenobi et Jar Jar © Lucasfilm Ltd.

Un pack officiel PS5 + Horizon Forbidden West

Après de longs mois d’attente, marqués notamment pas des pénuries qui sont loin d’être derrière nous, Sony vient d’officialiser le premier bundle officiel intégrant une PS5 et un jeu. C’est Horizon : Forbidden West qui est mis à l’honneur dans ce pack officialisé (mais pas encore mis en vente) sur la version américaine du PlayStation Direct. De leur côté, les détaillants britanniques ont commencé à le commercialiser. Cependant, pas de trace du bundle dans nos contrées, du moins pour le moment.

