Suicide Squad : Harley Quinn aurait dû plaquer le Joker pour un autre super-vilain

Le film Suicide Squad est loin d’avoir fait l’unanimité auprès des fans de DC, et son réalisateur lui-même semble avoir toujours beaucoup de regrets au sujet de la version finale de son long-métrage. Les studios ont en effet exigé de nombreux changements dans le script original. Et l’un d’eux concernait le personnage d’Harley Quinn, qui aurait dû avoir une relation amoureuse avec un autre vilain du film.

Crédit : DC Films

Le réalisateur David Ayer a en effet révélé sur Twitter que l’héroïne déjantée incarnée par Margot Robbie devait originalement être en couple avec Deadshot, joué par Will Smith dans le film. On ignore si cela signifie que la liaison entre Harley Quinn et le Joker n’aurait pas dû exister du tout, ou si Quinn aurait tout simplement fini par plaquer le célèbre vilain pour Deadshot.

Will Smith ne reprendra pas le rôle de Deadshot dans Suicide Squad 2

Le scénario de Suicide Squad changé à la dernière minute

Selon Ayer, la relation amoureuse entre les deux personnages a été éliminée du script au moment du tournage. Cette histoire d’amour passée à la trappe s’ajoute à un autre changement de taille. Le réalisateur révèle en effet que le personnage de Diablo devait survivre dans le script original.

David Ayer affirme qu’une version « director’s cut » de Suicide Squad existe bien chez le studio, mais le réalisateur n’a pas le pouvoir de la dévoiler au public. Certains médias américains évoquent cependant une possible diffusion par HBO max, le nouveau service de streaming de la chaîne américaine. Il n’est néanmoins pas certain que cette version longue suffise à faire oublier l’échec du film de 2016. Les fans de Suicide Squad pourront cependant se consoler avec le reboot du réalisateur James Gunn, qui devrait sortir en août 2021.

Marvel, DC Comics : les 20 films de super-héros qui sortiront avant 2023

Source : CBR