Super Mario 3D-All Stars sur Nintendo Switch passe à 31,49 € grâce à une vente flash

Grâce à une vente flash chez Cdiscount, vous allez pouvoir acheter le jeu Super Mario 3D-All Stars sur Nintendo Switch au petit prix de 31,49 €. C’est grâce à un code promotionnel que vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction de 10 %. Si ce bon plan vous intéresse c’est le moment de passer votre commande chez Cdiscount.

Super Mario 3D-All Stars est à prix cassé chez Cdiscount

Les fans de Super Mario vont pouvoir redécouvrir 3 jeux dans un seul et même jeu. Ainsi vous pourrez prendre plaisir à jouer à Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Avec des graphismes optimisés spécialement pour la Nintendo Switch, vous pourrez jouer partout à vos jeux favoris et également le faire découvrir aux plus jeunes qui n’ont pas connu les anciennes consoles.

Pour bénéficier de ce tarif, c’est très simple il faudra tout simplement copier/coller le code promo « AFFAIRE10 » dans la case prévue lors de la validation de votre panier. La réduction de 10 % s’appliquera ensuite directement sur le prix du jeu et passera alors de 34,99 € à 31,49 €. Attention à ne pas perdre de temps, car s’agissant d’une vente flash, sachez qu’elle prendra fin demain soir minuit soit le jeudi 2 septembre 2021.