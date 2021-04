Super Mario 3D World : un fan rend hommage à Mario avec un plateau de charcuterie et fromage

Ce joueur de Super Mario 3D World n’a pas manqué d’ingéniosité pour créer ce fan art, bien au contraire. Après avoir réussi à terminer le jeu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sorti le 12 février dernier sur Nintendo Switch, l’utilisateur Reddit du nom de « u/KCkc3 » a cherché le meilleur moyen pour rendre hommage à Mario.

Le plateau de charcuterie et fromage à l’effigie de Mario – Crédit : u/KCkc3 / Reddit

Les derniers niveaux du jeu étant particulièrement difficiles à réussir, on comprend pourquoi le joueur a redoublé d’efforts pour créer ce magnifique plateau de charcuterie et fromage à l’effigie du personnage emblématique de Nintendo.

Mario recréé de manière très originale en plateau de charcuterie et fromage

La mise en scène et le plateau de charcuterie et fromage sont tellement bien réussis qu’on pourrait presque croire qu’il s’agit d’une image officielle de Nintendo pour une publicité. Et pourtant, c’est bel et bien un fan art imaginé par un passionné de la communauté. Le joueur a utilisé de la charcuterie et du fromage, mais aussi des poivrons rouges pour la casquette de Mario, des fraises, des carrés de chocolat pour la moustache et même des tranches de pain pour donner une profondeur au nez.

L’utilisateur « u/KCkc3 » n’a pas donné de détails supplémentaires sur sa création. Il aurait par exemple été très intéressant de savoir combien de temps cela lui a pris. En tout cas, cela a sûrement été plus rapide que de récupérer toutes les étoiles vertes dans les niveaux les plus compliqués de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. D’ailleurs, le jeu Animal Crossing : New Horizons a récemment accueilli la mise à jour Super Mario qui permet notamment d’utiliser des tuyaux de téléportation.

Enfin, les joueurs partagent régulièrement leurs créations en rapport avec leurs jeux favoris. Il y a quelques semaines, des fans de The Last of Us Part II ont créé un cosplay tellement réaliste que les développeurs l’ont confondu avec une capture d’écran du jeu. Encore plus récemment, un youtubeur a présenté son magnifique diorama d’Among Us qui a été fabriqué à partir d’objets recyclés.

