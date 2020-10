La Nintendo Switch + Animal Crossing en promo à 279,90 €

Amazon organise son Prime Day ces 13 et 14 octobre. A l’occasion de cette période de promotions, le géant de l’e-commerce propose la Nintendo Switch à seulement 279,90 €, au lieu de 335 € environ. Il faut savoir qu’ici il s’agit du modèle Néon couplé avec le jeu Animal Crossing : New Horizons, fortement apprécié des critiques et des joueurs. Vous pourrez d’ailleurs retrouver ici nos 10 astuces pour bien débuter dans cet Animal Crossing sur Switch.

Concernant la console, on a affaire à une version classique. Il ne s’agit pas de la Lite. Ainsi, elle est certes plus lourde et plus encombrante, mais on bénéficie d’un écran plus grand. De plus, on peut y jouer en mode TV ou en mode nomade, contrairement à la Switch Lite. Et surtout, aucun souci pour s’adonner à ses jeux favoris à plusieurs depuis cette seule console, chose compliquée avec la Switch Lite.

Enfin, précisons qu’il s’agit-là de la dernière révision de la console de Nintendo. Cette version est sortie fin 2019. Son processeur est plus efficace et permet une bien meilleure autonomie.

Quant à l’offre d’Amazon, il est important de souligner qu’elle est réservée à ses abonnés Prime. Cependant, il est facile et rapide de souscrire à un mois d’abonnement gratuit, annulable à tout moment. Et si vous souhaitez, vous pouvez découvrir tous les avantages que procure un abonnement à Amazon Prime, comme l’accès au service de streaming vidéo Prime Video, par exemple.

