Super Smash Bros. Ultimate : Sephiroth est le prochain combattant à débarquer dans le jeu

Sephiroth va rejoindre le roster de combattants de Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo a fait cette annonce il y a quelques heures lors des Game Awards. Cette cérémonie annuelle est un peu les Oscars du jeu vidéo. Des prix sont remis aux meilleurs jeux de l’année et des nouveautés exclusives sont annoncées.

Sephiroth dans Super Smash Bros. Ultimate – Crédit : Nintendo

Si vous n’êtes pas familier avec l’univers, Sephiroth est l’antagoniste de Final Fantasy VII. Comme son nom l’indique, c’est le septième opus de la série de jeux vidéo de rôle japonais. Final Fantasy VII est sorti en 1997 sur la PlayStation tandis que son remake est sorti cette année sur la PlayStation 4.

Le combattant Sephiroth sera présenté le 17 décembre

Ce n’est pas la première fois qu’un personnage de Final Fantasy VII débarque dans Super Smash Bros. Ultimate. En effet, Cloud qui est le protagoniste de Final Fantasy VII a rejoint les combattants de Super Smash Bros. Ultimate fin 2018. En attendant la présentation officielle de Sephiroth par Masahiro Sakurai le 17 décembre prochain, voici la bande-annonce rythmée au célèbre thème musical « One-Winged Angel » ou « l’Ange à l’Aile Unique ».

C’est donc une très bonne nouvelle pour les fans de Final Fantasy et de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Cloud va effectivement pouvoir affronter son ennemi juré, Sephiroth dans le jeu de combat de Nintendo. De plus, l’arrivée de Sephiroth va permettre aux joueurs de choisir un nouvel épéiste parmi tous les combattants du roster. L’arme iconique de Sephiroth est une longue et fine épée qui s’appelle Masamune en référence à l’un des plus grands forgerons japonais.

De nouveaux combattants sont régulièrement ajoutés à Super Smash Bros. Ultimate sous la forme de DLC. L’année dernière, Jill Valentine, Chris Redfield et Leon S. Kennedy de Resident Evil étaient disponibles pendant une durée limitée. Plus récemment, Nintendo a sorti un DLC avec le personnage principal Byleth de Fire Emblem : Three Houses.

Source : Kotaku