Super Smash Bros. Ultimate : un fan a recréé chaque combattant en figurine LEGO

Crédit : u/Yuunohu – Reddit

Super Smash Bros. Ultimate fait partie des jeux multijoueurs les plus populaires de la Nintendo Switch. Dès sa sortie fin 2018, le jeu de combat a battu des records en dépassant les ventes de Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Let’s Go, Évoli qui connaissaient eux-mêmes un grand succès depuis leur lancement en novembre 2018. L’utilisateur Reddit « u/Yuunohu » a mélangé sa passion pour Super Smash Bros. Ultimate et celle pour les créations LEGO pour un résultat totalement extraordinaire.

LEGO dévoile ses sets de la gamme Super Mario en vidéo

Découvrez plus de 76 figurines LEGO de Super Smash Bros. Ultimate

Yuunohu a recréé tous les combattants disponibles dans Super Smash Bros. Ultimate, y compris les plus récents introduits dans les DLC. Au début de l’année, le protagoniste de Fire Emblem : Three Houses, Byleth, avait été ajouté à la sélection de combattants. Il y a au total 76 combattants, mais davantage de modélisations ont été réalisées puisque certains sont accompagnés par des personnages secondaires. Par exemple, Dracaufeu est avec le Dresseur de Pokémon et Luma accompagne Rosalina.

Le design des figurines LEGO ne s’inspire pas des Minifigures classiques, mais plutôt de la gamme BrickHeadz. Le joueur a utilisé le logiciel BrickLink Studio pour les créer. Si vous ne connaissez pas, il permet de construire n’importe quelle structure LEGO virtuelle et de visualiser les créations dans leurs moindres détails grâce à un rendu photo très réaliste.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les modèles des figurines LEGO créés par Yuunohu sont très détaillés. Ils représentent sans aucun doute un travail acharné et minutieux que seul un passionné peut réaliser. D’ailleurs, ce dernier n’a pas encore précisé s’il a prévu d’enrichir la collection lorsque les nouveaux DLC sortiront.

Source : Comic Book