Superhot : Mind Control Delete sera gratuit pour les possesseurs de Superhot

Superhot : Mind Control Delete sort demain, jeudi 16 juillet, sur PC, Xbox One et PS4. C’est le troisième volet de la série de jeux FPS. Les possesseurs du titre d’origine, Superhot, recevront gratuitement Superhot : Mind Control Delete.

Crédit : Superhot Team

Superhot n’est pas un jeu de tir à la première personne (FPS) comme les autres. Développé par le studio indépendant Superhot Team et sorti en 2016, il a renouvelé le genre du FPS avec un gameplay bien particulier. Le temps ne s’écoule pas de la même manière dans Superhot que dans la majorité des jeux. Il s’écoule en fonction de vos mouvements. Plus vite votre personnage bouge, plus vite il risque de se faire éliminer par les ennemis colorés en rouge. Chaque niveau de Superhot est donc comme un puzzle à résoudre. Il vous faut trouver la meilleure stratégie pour éliminer chaque ennemi en manipulant l’écoulement du temps.

Watch Dogs 2 PC : le jeu sera gratuit pour tous ceux qui ont un compte Ubisoft

Superhot : Mind Control Delete s’ajoutera automatiquement à votre bibliothèque si vous avez le premier opus

Le premier jeu de la série, Superhot, a très bien été reçu par la communauté. Aujourd’hui, il est à plus de 88 % d’évaluations positives sur Steam. Un titre dédié à la réalité virtuelle, Superhot VR, est sorti en 2017. Encore une fois, il a beaucoup plu aux amateurs de jeux en réalité virtuelle.

Superhot a connu un tel succès que le studio a commencé à travailler sur une extension gratuite il y a quelques années. Cependant, les développeurs ont rapidement réalisé que Superhot : Mind Control Delete avait le potentiel d’être plus qu’un DLC. Après trois années de développement, c’est maintenant un jeu à part entière. Ce n’est pas une véritable sequel, mais certains évènements de l’histoire se connectent au scénario du premier opus.

Afin de célébrer le lancement et tenir sa promesse d’extension gratuite auprès des joueurs, le studio offre gratuitement plus de deux millions de copies de son jeu. « Si vous avez acheté le premier SUPERHOT au plus tard le 16.07.2020, MIND CONTROL DELETE s’ajoutera automatiquement à votre bibliothèque », peut-on lire sur la page Steam de Superhot : Mind Control Delete. Sinon, le jeu sera vendu à 24,99 € sur PC, PS4 et Xbox One dès demain, jeudi 16 juillet. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée. Nous ne savons pas encore s’il sera disponible sur Google Stadia comme le premier Superhot.

Facebook rachète le studio d’une exclu PS4 pour développer des jeux VR

Source : Screen Rant