Superman : Henry Cavill serait de retour pour trois films

Henry Cavill a-t-il finalement décidé de revêtir à nouveau la cape rouge de Superman ? L’acteur britannique aurait effectivement signé un nouvel accord avec Warner Bros. pour trois films et plusieurs apparitions dans des films DC.

Henry Cavill dans Man of Steel (2013) – Crédit : Warner Bros. Pictures

Le futur de Henry Cavill dans le rôle de Superman semble se préciser à l’horizon. Il y a quelques mois, le magazine Deadline indiquait que l’acteur de Man of Steel avait accepté de reprendre son rôle pour des caméos dans de prochains films DC. Henry Cavill ne souhaitait pas s’exprimer sur ces rumeurs, mais il avait tout de même précisé qu’il « adorerait jouer à nouveau le personnage ». Finalement, l’acteur britannique serait bel et bien de retour pour trois films au minimum ainsi que pour plusieurs caméos dans des films DC.

Superman pourrait enfin avoir droit à son film solo

D’après The Cultured Nerd, Henry Cavill aurait signé un nouvel accord avec Warner Bros. pour trois films additionnels et de potentielles apparitions dans de futurs films DC. Au total, l’acteur renfilera le fameux costume bleu et rouge pour 5 à 6 films. Mais alors, d’où vient ce soudain changement d’avis de Warner Bros. ? Apparemment, Henry Cavill aurait aidé à pitcher un nouvel arc narratif d’un projet Superman, ce qui lui a valu les félicitations du studio.

L’acteur de The Witcher, aussi connu pour ses connaissances informatiques et sa passion des jeux vidéo, ferait son retour dans le rôle de Superman, mais dans quels films ? Pour l’instant, personne ne sait avec précision, mais plusieurs théories existent.

Tout d’abord, il se pourrait bien que nous revoyions Superman dans un film solo au cinéma. Plusieurs sources s’attendent également à voir le super-héros dans Black Adam dont la sortie est prévue pour le 22 décembre 2021. Henry Cavill pourrait aussi jouer Superman dans Shazam! 2 qui devrait arriver au cinéma en 2022. Bien entendu, rien n’est encore officiel. Cependant, une chose est sûre. Nous retrouverons Henry Cavill dans la Snyder Cut où Superman atteindra son apogée.

Source : We Got This Covered