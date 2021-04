Superman : Michael B.Jordan bientôt dans la peau du super-héros ?

La question est sur les lèvres des fans du monde entier. Michael B Jordan sautera t-il le pas pour rejoindre le prochain projet DC consacré à Superman ? Marquant le redémarrage de la franchise, ce nouvel opus est attendu (il faut bien l’avouer) comme le messie. Car si Cavill semble définitivement écarté du projet, tout le monde se demande qui aura la lourde charge de prendre sa suite. En tête de la liste des prétendants, Jordan vient pour la première fois de s’exprimer sur ce sujet plus que sensible. Alors participera ou participera pas ? Telle est la question !

Qui prendra la suite de Cavill dans le costume de Superman ? – Crédit : Warner Bros

Porté par J.J Abrams à la réalisation et Ta-Nehisi Coates à l’écriture, cette nouvelle mouture n’en finit plus de faire parler d’elle. Il faut dire qu’après des aventures en demi-teinte, tout le monde espère beaucoup de ce redémarrage qui n’a aucun droit à l’erreur !

Qui sera le prochain Superman ?

Michael B.Jordan semble bien flatté d’être en tête des pronostics. Au cours d’une récente interview, ce dernier est revenu sur le sujet, presque à mi-mot. « J’entends les rumeurs et les chuchotements. C’est très flatteur. J’apprécie que l’on puisse penser à moi pour ce rôle. Et même si je ne l’obtiens pas, je suis persuadé que ce projet sera grandiose » témoigne ainsi le comédien. Dans le même temps, Jordan prétend pourtant ne pas avoir été encore approché. La seule chose qui l’interpelle pour le moment est que l’on puisse enfin découvrir un Superman noir à l’écran. « Cette représentation est tellement importante. Surtout dans ce genre de film grand public » affirme ainsi ce dernier.

D’accord, tout cela reste bien flou, on vous l’accorde. Cependant, la demi-mesure des propos de Jordan laisse le doute planer. En effet, le comédien pourrait avoir peur d’en dire trop ou pas assez. Et peut-être même est-il déjà en pleine négociation ? Seul l’avenir pourra nous le confirmer. Maintenant que Cavill est définitivement écarté, les paris sont toujours ouverts. Parmi les noms qui reviennent souvent, on retrouve notamment Taron Egerton, découvert dans Kingsman. Un autre nom semble également en lice : celui de Jack Quaid, figure emblématique de Hunger Games.

Mais selon les récentes rumeurs, J.J Abrams semble bel et bien décidé à choisir un acteur racisé. Ce choix aurait le mérite de moderniser la franchise mais aussi de prouver que ce genre de film n’est plus simplement réservé à une seule catégorie de comédiens !

Source : Screenrant