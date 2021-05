Superman partage le même problème que Cyclope des X-Men

Superman, c’est un personnage emblématique de l’écurie DC Comics. Depuis plusieurs dizaines d’années, le personnage a eu droit à plusieurs adaptations cinématographiques. La prochaine en date sera signée J.J. Abrams tandis que sa dernière apparition remonte à Justice League, interprété par Henry Cavill. Mais avec le format cinématographique, tous les arcs ne peuvent pas être abordés. Les comics se veulent plus riche et dans Justice League # 61, le Man of Steel a été confronté à un gros problème. Un problème connu par l’un des X-Men, Cyclope…

Un regard incontrôlable et destructeur

Superman ne contrôle plus son regard thermique – Crédit : DC Comics

Sans lire les comics X-Men, dont l’un d’eux pourrait apparaître dans Ant-Man 3, tout le monde connaît Cyclope. Un personnage apparu dans les nombreux films et dont le regard projette un laser incontrôlable et destructeur. Le héros porte donc des lunettes de soleil ou un dispositif spécial pour l’empêcher de semer le chaos malgré lui. Un point commun que Superman partage dans Justice League # 61.

Alors que Superman et la Justice League combattent un nouveau méchant, le héros fait face à un problème inédit. Le Man of Steel a perdu le contrôle de sa vision thermique et émet des faisceaux destructeurs, comme ceux de Cyclope. Mais contrairement au X-Men, Superman n’a aucun moyen de contrôler ce pouvoir, si ce n’est fermer les yeux. Le plus grand protecteur de la galaxie est donc… aveugle. Un arc dont le parallèle avec X-Men est étonnant, l’un concourant pour DC Comics, l’autre pour Marvel.

Cyclope ne contrôle pas ses pouvoirs

Alors que la plupart des X-Men peuvent contrôler leurs pouvoirs, Cyclope en est incapable. La faute à un accident survenu pendant l’enfance, endommageant sa partie du cerveau servant à la maîtrise de sa capacité.

Quant à Superman, son corps fonctionne comme un condensateur solaire. Ses cellules absorbent la lumière du soleil et lui permettent d’avoir d’incroyables capacités. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les Kryptoniens n’ont pas de pouvoir sur la planète natale du héros. Cette dernière est en orbite autour d’un soleil rouge.

Ce problème vécu par Superman prouve que malgré sa stature de Dieu, il reste un être faillible.

Source : ComicBook