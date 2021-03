Sur Mars, le rover Curiosity a pris ce selfie incroyable devant le mont Mercou

Les rovers martiens font souvent parler d’eux ces derniers temps. Bien que Perseverance soit la vedette depuis son atterrissage réussi le 18 février dernier, il ne faut pas oublier le brave Curiosity qui est déployé sur Mars depuis 2012. Après plus de huit ans de mission scientifique et d’exploration martienne, le rover est évidemment un peu poussiéreux et abîmé. Cela ne l’empêche pas d’être toujours en parfait état de fonctionnement, comme nous le confirme ce nouveau selfie partagé par la NASA.

Le selfie de Curiosity sur Mars – Crédits : NASA / JPL-Caltech / MSSS

La photo ci-dessus n’est pas une seule image. Elle est effectivement constituée de 60 images individuelles capturées à l’aide du bras du rover qui lui sert de perche à selfie. Les images ont été envoyées depuis Mars vers la Terre avant d’être assemblées une par une par les équipes de la NASA. En tout cas, le résultat est totalement incroyable !

Le selfie de Curiosity est composé de 60 images individuelles

Depuis juillet 2020, le rover Curiosity s’est lancé à l’assaut de la montagne Aeolis Mons aussi appelée le mont Sharp. Le selfie a été capturé en pleine ascension, devant le mont Mercou plus précisément. Le rover de la NASA s’arrête régulièrement pour prélever des échantillons et réaliser différentes mesures scientifiques.

D’ailleurs, vous pouvez apercevoir sur l’image en pleine résolution un trou dans le sol juste devant le rover. Curiosity a effectivement percé ce trou de forage pour récupérer un échantillon de roches avant de prendre son selfie. D’ailleurs, saviez-vous que Curiosity était piloté en télétravail durant le confinement l’année dernière ?

Si vous vous demandez comment Curiosity est capable de prendre un selfie, voici la vidéo explicative ci-dessous qui montre la caméra Mars Hand Lens Imager (MAHLI) en pleine action. Le rover Curiosity a d’ailleurs aussi pris un panorama à 360 degrés du mont Mercou avec sa Mastcam. Nous vous avions également présenté la semaine dernière une magnifique image des dunes glacées de la planète rouge capturée par la sonde Orbiter.

Source : BGR