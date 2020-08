Surface Duo : le smartphone pliant de Microsoft imprimé en 3D

Surface Duo – Crédit : Microsot

Un internaute du nom de Joshua est tellement impatient de pouvoir prendre en main le nouveau smartphone pliant de Microsoft qu’il l’a imprimé en 3D. Il a partagé une vidéo de sa création sur Twitter. Tout a commencé le 24 juillet quand il a eu l’idée d’imprimer deux blocs de la même taille que les deux écrans de 5,6 pouces du Surface Duo. Il a ensuite amélioré cette première création en peignant les deux blocs en noir et en ajoutant le logo de Microsoft.

Un modèle 3D très conforme à la version d’origine, mais malheureusement pas fonctionnel

Afin d’imiter le plus possible la sensation du Surface Duo, Joshua a également imprimé en 3D deux petites charnières tout à fait opérationnelles. Au final, il s’est retrouvé avec un véritable modèle du smartphone pliant de Microsoft. Il ne lui manque plus que le double écran et le capteur photo innovant que nous vous avions présenté pour avoir un vrai Surface Duo, enfin presque.

Annoncé pour la première fois l’année dernière lors de la conférence Microsoft, le Surface Duo devrait être présenté ce mois-ci. Cependant, nous ne savons pas quand exactement. D’ailleurs, son annonce était même attendue avant celle de Samsung ce mercredi 5 août. Le géant sud-coréen va en effet dévoiler le tant attendu Galaxy Z Fold 2 qui est le concurrent principal du Surface Duo.

De nos jours, l’impression 3D est utilisée dans tous les secteurs. Elle sert à la médecine pour créer un cœur vivant, à l’industrie alimentaire pour mettre au point un steak végétal et même au secteur de l’automobile comme Porsche qui utilise des pistons imprimés en 3D. Enfin, elle est également bien souvent utilisée par les enthousiastes de produits high-tech qui les modélisent comme Joshua et son Surface Duo imprimé en 3D.

Source : phoneArena