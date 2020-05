Surface Go 2 et Surface Book 3 : nouvelle tablette et nouveau PC pour Microsoft

La tablette d’entrée de gamme Surface Go 2 et le PC portable 2-en-1 Surface Book arrivent respectivement dans leur deuxième et troisième mouture. Au programme, plus de performances, grâce à l’intégration de composants récents.

Microsoft vient tout juste d’annoncer la disponibilité prochaine des nouvelles versions de deux de ses ordinateurs de la gamme Surface : la Surface Go 2 et le Surface Book 3. Ces nouvelles machines évoluent principalement au niveau de leurs composants internes, remis aux goûts du jour afin d’offrir de meilleures performances.

Rappelons que la Surface Go est la tablette d’entrée de gamme du constructeur (la petite sœur de la Surface Pro). La nouvelle version est en précommande pour 459 € dans sa version Wi-Fi et à 829 € pour la version 4G. Elle sera disponible à partir du 12 mai. A noter que ces prix ne comprennent pas le clavier Type Cover.

Surface Go 2 : 64 % plus véloce

Extérieurement, la Surface Go 2 ne propose pas de grands changements, si ce n’est l’écran, qui évolue légèrement, puisqu’il passe de 10 pouces sur le premier modèle à 10,5 pouces. Mécaniquement, la définition devient un peu plus précise : 1920 x 1280 pixels, au lieu de 1800 x 1200 pixels pour la Surface Go première du nom.

La Surface Go 2 est également plus performante, grâce à un processeur Intel Core m3 de huitième génération, le m3-8100Y (deux cœurs cadencés à 1,1/3,4 GHz), qui serait 64 % plus rapide que la puce Pentium Gold 4415Y de la première Surface Go. Un autre processeur Pentium Gold 4425Y (2 coeurs cadencés à 1,7 GHz) sera proposé sur le modèle le moins onéreux.

Surface Book 3 : Intel Core i5 et 7 de dernière génération au programme

Autre ordinateur à voir son équipement mis à jour, le Surface Book 3 se distingue par son clavier détachable. La machine peut donc être utilisée comme une tablette ou un PC portable.

Comme le précédent modèle, le Surface Book 3 sera disponible en deux versions, avec un écran tactile de 13,5 ou 15 pouces (avec les mêmes définition 3000 x 2000 et 3240 x 2160 pixels).

Et tout comme la Surface Go 2, le Surface Book 3 est annoncé 50% plus rapide, grâce des processeur Intel Core i5 et i7 de dixième génération. La configuration pourra embarquer jusqu’à 32 Go de mémoire.

En ce qui concerne les puces graphiques, Microsoft proposera en fonction des modèles une Nvidia GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti ou une Quadro RTX 3000.

Disponible à partir du 5 juin prochain, le Surface Book 3 sera proposé à 1799 € pour la version 13,5 pouces et 2599 € en 15 pouces.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque