Surface Laptop Go 2 : Microsoft dévoile son nouvel ultrabook haut en couleurs

Deux ans après son lancement, le Surface Laptop Go se réinvente dans une nouvelle version sous Windows 11. Disponible en précommande dès aujourd’hui, le nouveau Surface Laptop Go 2 est proposé en Bleu Glacier, Sable, Platin et Sauge. On vous dit tout à son sujet.

Surface Laptop Pro 2 © Microsoft

Microsoft vient tout juste de dévoiler son nouveau Surface Laptop Go 2, proposé en Bleu Glacier, Sable, Platin et Sauge, un coloris inédit. Deux ans après le Surface Laptop Pro, ce deuxième modèle sera disponible le 7 juin en France à partir de 669 euros et on vous dit tout à son sujet.

Surface Laptop Go 2 : un design épuré et une fiche technique musclée

Le Surface Laptop Go 2 a donc tout revu, tant du côté de son design, de ses finitions ou de sa légèreté. Il embarque un écran tactile PixelSense 3:2 haute définition de 12,4 pouces, une caméra frontale 720p HD intégrée et de plusieurs microphones studio qui filtrent les bruits de fond, parfait pour les réunions de travail à distance ou les appels en famille.

L’ultrabook de Microsoft est alimenté par un processeur Intel Core i5 de 11e génération, l‘i5-1135G7, épaulé d’un disque SSD de 128 Go ou 256 Go au choix. Côté autonomie, Microsoft annonce une batterie pour toute la journée : jusqu’à 13,5 heures de tenue, avec recharge rapide (jusqu’à 80 % en 1 h de charge).

Surface Laptop Pro 2 © Microsoft

Côté dimensions, le PC fait 27,8 x 20,6 x 1,6 cm pour 1,13 kg seulement. Un poids plume donc, qui fera probablement pâlir d’envie le MacBook Air M2 normalement attendu pour la semaine prochaine. Il profite de ports USB de type A et C, d’une prise mini-jack 3.5 mm et d’un port Surface Connect.

Il est possible d’opter pour Windows 10 Pro, Windows 11 Famille ou Windows 11 Pro, au choix. Quatre coloris sont proposés : Sauge, Bleu Glacier, Sable, Platine. Pour rappel donc, le Surface Laptop Go 2 sera disponible le 7 juin en France avec un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de SSD vendu 769 € et un autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, affiché à 869 €. Il est d’ores et déjà disponible en précommande.

Source : Microsoft