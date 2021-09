Surface Pro 8 : écran 120 Hz, ports Thunderbolt, les détails fuitent avant l’évènement de Microsoft

Le Surface Pro 8 a fuité avant l’évènement de Microsoft. Son design et ses caractéristiques ont été partagés en ligne. On s’attend notamment à un écran 120 Hz de 13 pouces, à deux ports Thunderbolt et à un SSD amovible.

À seulement deux jours de l’évènement de Microsoft prévu pour le 22 septembre à 17h, heure française, le Surface Pro 8 fait parler de lui. Cette fuite provient d’un vendeur asiatique qui a préparé l’affiche promotionnelle du Surface Pro 8. Son design et ses caractéristiques principales ont ainsi été dévoilés en amont de sa présentation. Les Microsoft Surface Go 3, Book 4 et Duo 2 sont aussi attendus.

Le Surface Pro 8 – Crédit : @Shadow_Leak / Twitter

Nos confrères de The Verge ont repéré la fuite sur Twitter qui a été partagée par le leaker « @Shadow_Leak ». Le Surface Pro 8 ne fonctionnera probablement pas à l’énergie solaire comme le suggérait un brevet, mais il apporte plusieurs nouveautés. Le prochain ordinateur 2-en-1 de Microsoft accueillerait notamment un écran 120 Hz et deux ports Thunderbolt.

Le Surface Pro 8 serait livré avec Windows 11 préinstallé

Selon l’affiche promotionnelle partagée sur Twitter, le Surface Pro 8 aurait donc un écran 120 Hz de 13 pouces avec des bords fins. Il serait alimenté par un processeur Intel de 11e génération. Cela promet une machine compacte, légère et puissante pour effectuer toutes les tâches au quotidien. Le prochain système d’exploitation, Windows 11 qui sort le 5 octobre serait aussi préinstallé sur le Surface Pro 8.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅



– Intel's 11th-generation Core processor

– 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen

– Windows 11

– Dual Thunderbolt Interfaces

– Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg — Sam (@Shadow_Leak) September 19, 2021

De plus, le Surface Pro 8 abandonnerait les ports traditionnels USB-A au profit de ports USB-C et de deux ports Thunderbolt. Cela serait une première pour Microsoft. Une autre nouveauté intéressante du Surface Pro 8 serait l’arrivée des SSD amovibles. Cela est déjà possible sur le Surface Laptop 4, le Surface Pro X et le Surface Pro 7 Plus dédié au business et à l’éducation.

Enfin, il vaut évidemment mieux prendre cette fuite avec des pincettes. Même si les informations semblent plutôt crédibles, nous ne pouvons rien confirmer avant l’annonce de Microsoft. Le Surface Pro 8 devrait être présenté durant l’évènement de Microsoft le 22 septembre. Nous en saurons aussi davantage sur les différentes gammes de produits Microsoft.

Source : phoneArena