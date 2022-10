Surface Pro 9 et Surface Laptop 5 : leurs fiches techniques en fuite juste avant l’événement de Microsoft

À seulement deux jours de la conférence Microsoft, les fiches techniques de la Surface Pro 9 et de la Surface Laptop 5 (en 13 et 15 pouces) ont été divulguées en ligne par le célèbre blogueur Aggioronamenti Lumia, sur Twitter. Alors, à quoi faut-il s’attendre ?

Surface et Laptop © Microsoft

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’événement Microsoft Surface du 12 octobre 2022. Une fuite de dernière minute vient toutefois apporter de plus amples détails sur les nouvelles Surface Pro 9 et Surface Laptop 5, qui devraient être dévoilées mercredi.

Surface Pro 9 et Surface Laptop 5 : le point sur leurs fiches techniques

Selon une série de spécifications divulguées par le blogueur Aggioronamenti Lumia, la Surface Pro 9 et la Surface Laptop 5 (en 13,5 pouces et 15 pouces) seront toutes les deux alimentés par les processeurs de la série Intel Alder Lake-U. Pas d’AMD ici donc, a contrario de la Surface Laptop 4, disponible avec des processeurs soit AMD, soit Intel.

La Surface Laptop 5 et la Surface Pro 9 devrait ainsi profiter du Core i5-1235U et du Core i7-1255U (avec Intel Xe Graphics) qui font partie des processeurs de 12e génération d’Intel. Les fuites mentionnent 8 Go ou 16 Go de RAM pour les modèles grand public.

La Surface Laptop 5, comme le Surface 4, pourrait avoir une résolution de 2496 x 1664, tandis que le Surface Pro 9, comme le Surface Pro 8, pourrait avoir un écran de 2880 x 1920. Il n’est toutefois pas clair si le Surface Laptop 5 passera à une dalle de 120 Hz ou non.

Le blogueur mentionne également le fait que la Surface Pro 9 sera disponible dans les couleurs Noir, Forêt, Graphite, Platine et Saphir, tandis que la Surface Pro 5 sera disponible dans les couleurs Platine et Noir. Les deux serait livrées avec Windows 11 Famille, le Bluetooth 5.1 et le Wifi 6.

Surface Laptop 5 15"

Common for all variants:

– RES: 2496×1664

– 12th gen cpu (Intel EVO)

– Windows 11 Home

– Intel Xe Graphics (integrated graphics)

– BT 5.1 + WiFi 6 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 7, 2022