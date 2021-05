Sweet Tooth : l’adaptation Netflix du comics dévoile sa bande-annonce

Crédit : Netflix

Netflix est très généreux ces derniers jours. Car après la bande-annonce de la seconde partie de Lupin, nouvelle surprise ! Sweet Tooth, adaptation d’un comics du même nom, dévoile ses premières images. L’occasion de découvrir cette série télévisée mise en scène par Jim Mickle, déjà habitué des univers matures. Le cinéaste avait notamment signé le très bon In the Shadow of the Moon, long-métrage sur fond de voyage temporel prenant place sur plusieurs décennies, salué par les spectateurs. Il est accompagné par Beth Schwartz, connue pour son travail sur divers séries DC Comics comme Arrow.

Une série télévisée produite par Robert Downey Jr.

Tout le monde connaît Robert Downey Jr. L’acteur est connu pour avoir incarné Iron Man/Tony Stark pendant une décennie dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) mais prend ici la casquette de producteur. Une casquette qui a permis la naissance de Sweet Tooth, dont la première bande-annonce est désormais disponible ci-dessus. On y suit le jeune Gus, un enfant mi-humain mi-cerf vivant seul depuis la mort de son père. Voilà dix ans qu’une mystérieuse pandémie a touché la Terre, donnant naissance à une nouvelle espèce. Le jeune Gus se met alors à voyager aux USA pour découvrir ses origines et se lie d’amitié avec Jepperd dans un monde dangereux et ravagé.

Sweet Tooth est l’adaptation d’un comics de Jeff Lemire. L’homme est connu pour sa présence sur la scène alternative mais également celle du grand public, officiant comme scénariste chez DC Comics. Sweet Tooth a déjà été salué sous sa forme littéraire par la presse et les lecteurs.

Deux réalisateurs à la filmographie solide

Le duo de Sweet Tooth n’est pas sans rappeler celui de Stake Land de Jim Mickle – Crédit : Netflix

Et derrière Sweet Tooth, on trouve deux réalisateurs chevronnés : Jim Mickle et Beth Schwartz. Le premier a fait ses armes avec de petites productions, comme Stake Land. Un long-métrage rappelant cette nouvelle série Netflix, suivant un jeune homme parcourant une Amérique désolée, en proie à une armée de vampires, aux côtés d’un homme mystérieux et usé. Jim Mickle a également réalisé un long-métrage pour Netflix, In the Shadow of the Moon.

Beth Schwartz est connue pour son travail dans le monde des comics puisqu’on lui doit plusieurs séries DC Comics, Arrow et Legends of Tomorrow. Le savoir-faire de ce duo promet énormément, comme le montre cette première bande-annonce alléchante…