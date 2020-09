Switch 4K : Nintendo préparerait l’arrivée de sa console Ultra HD

En effet, selon un rapport de Bloomberg, en plus de stimuler la production de Switch, Nintendo voudrait disposer d’une bibliothèque de jeux compatibles avec la définition 4K.

Crédit : Nintendo Switch – Daniel Rykhev / Unsplash

En effet, selon un rapport de Bloomberg, en plus de stimuler la production de Switch, les développeurs devraient se tenir prêts à rendre leurs jeux compatibles avec la 4K. Un nouveau modèle de console capable de jouer à une résolution plus élevée que celle dont Switch est actuellement capable pourrait être en préparation. Selon autre un rapport du journal taïwanais Economic Daily News, la nouvelle Nintendo Switch devrait être commercialisée dans quelques mois.

Le PDG, Shuntaro Furukawa, a affirmé en début d’année que l’entreprise n’avait aucune intention de lancer un nouveau modèle de Switch en 2020. On pourrait donc s’attendre à ce que celle-ci soit commercialisée en début d’année 2021. Cette nouvelle fuite intervient un jour après l’annonce de la Xbox Series S, qui, elle, ne peut pas jouer en 4K.

Il soit cependant peu probable que la version améliorée de la Nintendo Switch puisse être capable de faire fonctionner des jeux en 4K native. Il est probable que les jeux soient mis à l’échelle comme sur certains jeux de la PlayStation 4 Pro.

La formulation employée par Nintendo est intéressante

On peut s’attendre à ce que les nouveaux jeux de la future Nintendo Switch intègrent des graphismes en 4K. Cependant, demander aux studios de « rendre leurs jeux prêts pour la 4K » suggère que certains anciens titres pourraient également être mis à jour. Il ne serait donc pas impossible de voir certains jeux populaires tels que Zelda: Breath of the Wild être mis à jour et upscalés en 4K, en attendant Zelda: Breath of the Wild 2.

Source : Bloomberg