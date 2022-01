System Shock : la réalisation de la série confiée… au scénariste de Mortal Kombat (2021)

System Shock © DR

La plateforme Binge a fait appel au scribe de Mortal Kombat (2021) pour écrire et réaliser sa prochaine série en live-action, basée sur la franchise System Shock. Ainsi, c’est Greg Russo qui se chargera de l’écriture du scénario de la série, conçue pour être diffusée en exclusivité sur Binge.com, une plateforme de streaming et de jeu vidéo qui ouvrira plus tard cette année.

Une première série pour le scénariste du dernier film Mortal Kombat

Pour les non-initiés, System Shock est une franchise de jeux vidéo dont le premier jeu est sorti sur PC et Mac OS en 1994. Le jeu de rôle et d’action plongeait les joueurs dans un univers de science-fiction futuriste, au sein de la station spatiale Citadel, en 2072. On y incarnait une sorte de pirate informatique qui, grâce notamment à son implant neuronal, devait battre une intelligence artificielle très hostile baptisée SHODAN.

« Je suis honoré d’avoir l’opportunité de travailler aux côtés de la fantastique équipe de Binge et Nightdive Studios pour donner vie à la franchise emblématique System Shock » a déclaré Greg Russo à Deadline. « J’attendais la bonne opportunité pour faire mes débuts en tant que réalisateur, et je l’ai finalement trouvée ! » a-t-il dit. Greg Russo sera également producteur exécutif de la série, aux côtés de Stephen Kick et Larry Kuperman, tous deux de Nightdive Studios.

En plus de Mortal Kombat, Greg Russo a déjà adapté un certain nombre de jeux vidéo au cinéma et à la télévision, notamment Space Invaders pour New Line et Warner Bros., ou Saints Row pour le réalisateur F. Gary Gray. C’est en revanche la première fois qu’il se retrouvera vraiment derrière la caméra, à la réalisation.

Quant à savoir s’il s’agit d’une bonne nouvelle, tout est relatif. Mortal Kombat trône avec un metascore de 44 / 100, une note utilisateurs de 6,2 / 10 sur Metacritic et une note de 2,4 sur AlloCiné, avec ‎1 737 votes. Son scénario a, tout justement, été moult fois jugé comme étant médiocre par la critique. Alors, croisons les doigts…

Source : Deadline