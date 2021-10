System Shock : une adaptation en série confirmée, disponible gratuitement

System Shock arrive prochainement en série télévisée – Crédit : Nightdive Studios, Electronic Arts, Vatical Entertainment

Autrefois décriées, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo cultes semblent se faire une place sur nos écrans. Après le succès de Sonic, Mario arrive prochainement au cinéma. Sans oublier le reboot de Resident Evil avec un premier trailer et la série The Last of Us pour HBO. Et comment ne pas évoquer Fallout, adaptation télévisée pour Amazon Prime Video ? Beaucoup d’exemples alors que Netflix cartonne avec Castlevania. Et aujourd’hui, on apprend que System Shock, monument horrifique de science-fiction, va arriver sur la plateforme de streaming Binge. Une série live-action prévue pour 2022 et accessible gratuitement !

Une adaptation menée par Nightdive

System Shock arrive gratuitement en 2022, sans date précise, sur Binge. Allan Ungar, à l’origine du court-métrage Uncharted avec Nathan Fillion, s’occupe ici de la production. Stephen Kick et Larry Kyperman, respectivement PDG/fondateur et directeur du développement commercial chez Nightdive, société à l’origine de la franchise, s’annoncent producteurs exécutifs.

J’ai toujours pensé qu’une adaptation en live-action de System Shock serait le moyen idéal de raconter à nouveau l’histoire poignante de la station Citadel et son IA dévoyée soumettant l’équipage à une horreur inimaginable. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir l’équipe talentueuse de Binge donner vie au jeu d’une manière horriblement réelle et neuve. – Stephen Kick

Un monument du jeu horrifique de science-fiction

Sorti en 1994, System Shock est un FPS devenu culte avec plusieurs suites. Il n’a pas été développé, à l’origine, par Nightdive, ici éditeur. Looking Glass Technologies s’en est occupé ainsi que Looking Glass Studios et OtherSide Entertainment.

Un remake du premier System Shock est actuellement en préparation, développé par Nightdive suite à un financement sur Kickstarter. Pour s’assurer que le jeu soit authentique, d’anciens développeurs de Looking Glass travaillent sur cet énorme lifting.

« Pour s’assurer que ce remake soit aussi fidèle à l’origine, nous avons collaboré avec les développeurs originaux de System Shock » déclarait Nightdive. L’entreprise ajoutait « comprendre ce que nous ferons différemment et ce que nous garderons pour rafraîchir ce classique ».

Source : CBR