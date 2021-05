Tab Lenovo M10 Plus 2e : la tablette familiale est à 179 €

Chez Rue du Commerce, la tablette familiale Lenovo M10 Plus 2ème génération bénéficie d’un prix très intéressant actuellement. En effet elle est affichée à 179 € au lieu de 199 €.

La tablette Lenovo M10 2e est à petit prix chez Rue du Commerce

Si vous êtes à la recherche d’une tablette tactile simple d’utilisation pour tous et ayant des performances techniques correctes, ce modèle devrait parfaitement vous convenir. La réduction proposée par Rue du Commerce sera certainement l’avantage qui vous fera craquer.

Équipée d’un écran Full HD+ de 10,3 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels vous pourrez consulter facilement et dans de bonnes conditions tous vos sites et applications favorites. Avec un SoC Mediatek Helio P22T octo-core avec une fréquence entre 1,8 et 2,3 GHz et 4 Go de mémoire vive, vous n’aurez certes pas des performances extraordinaires, mais elles seront suffisantes pour une utilisation quotidienne familiale.

Son point fort est sans nul doute son autonomie, car grâce à une batterie de 5000 mAh, la tablette peut tenir jusqu’à 2 jours avec une utilisation raisonnable comme surfer sur internet, visionner des vidéo Youtube ou faire quelques parties de jeux.

Si ce bon plan vous intéresse, il faudra vite effectuer votre commande, car chez d’autres marchands l’offre est déjà terminée et le prix de départ est de nouveau 199 €.