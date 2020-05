Taycan : Porsche ne pourra pas livrer tout le monde

La Porsche Taycan est très populaire. Le retard de son lancement et la crise sanitaire ont fortement impacté sa production. À tel point que le constructeur allemand ne pourra pas livrer immédiatement tous les clients et va devoir limiter les ventes.

Crédit : Porsche

Porsche va devoir faire une pause pour se relever encore plus fort. La sportive allemande 100% électrique est victime de son succès. Elle est aussi victime de la pandémie de Covid-19 qui a causé l’arrêt temporaire des chaînes de production. En effet, l’usine Porsche de Zuffenhausen à Stuttgart en Allemagne s’est retrouvée contrainte de fermer ses portes pendant six semaines. Pour la construction automobile, c’est une durée très longue avec des répercussions conséquentes sur la production, ici sur celle de la Taycan.

Porsche Taycan 4S : la version abordable de la sportive électrique passée au crible en vidéo

Tout le monde n’a pas encore reçu sa Taycan … encore un peu de patience

Les dix semaines de retard au lancement de la Taycan en 2019 n’ont pas non plus contribué à améliorer les choses. La demande mondiale a dépassé les estimations de Porsche. C’est une bonne chose en soi, mais le constructeur allemand va devoir s’adapter pour y remédier le plus rapidement possible.

Porsche Taycan : « pourquoi une voiture électrique a-t-elle besoin d’un turbo ? »

C’est un fait, Porsche n’est actuellement pas dans la capacité de livrer tous les clients américains qui ont commandé une Taycan. En effet, seulement 220 sportives électriques ont pu être livrées aux États-Unis tandis que 350 avaient été commandées. Le constructeur allemand a donc décidé de prendre une mesure quelque peu radicale pour se concentrer sur les livraisons restantes : restreindre les ventes de la Taycan.

D’ailleurs, l’Europe est bien plus friande de la Porsche Taycan que les États-Unis. Le marché européen a en effet représenté 85% des livraisons de la sportive avant le début de la crise sanitaire. Sur 1 400 commandes de Taycan, seulement 210 d’entre elles ont pris la direction du continent américain. Une fois les livraisons effectuées et la situation corrigée, Porsche a prévu d’augmenter la production de la Taycan à 40 000 voitures par an afin de satisfaire la demande mondiale.

Porsche Taycan Turbo S Vs BMW M8 Gran Coupe : qui l’emporte sur circuit ?

Source : Clubic