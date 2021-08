Telegram dépasse le milliard de téléchargements

Telegram est officiellement devenue la quinzième application à avoir été téléchargée plus d’un milliard de fois dans le monde. L’application de messagerie sécurisée qui concurrence directement WhatsApp vient d’atteindre le milliard de téléchargements.

Lancée en 2013, il aura fallu près de 8 ans à Telegram pour devenir l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde. Selon le cabinet d’analyse Sensor Tower, l’application de messagerie instantanée et sécurisée a dépassé le milliard de téléchargements vendredi dernier, le 27 août 2021.

Ainsi, Telegram est la quinzième application à avoir été téléchargée plus d’un milliard de fois dans le monde, que ce soit sur iOS et Android. Les autres applications sont notamment Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify et Netflix.

500 millions d’utilisateurs actifs en janvier 2021 et 1 milliard de téléchargements en août 2021

La croissance de Telegram a été exponentielle ces derniers mois. Le service de messagerie a annoncé avoir 25 millions de nouveaux utilisateurs en 72 heures au mois de janvier. Aujourd’hui, il compte plus d’un milliard de téléchargements. Bien entendu, ce nombre ne correspond pas forcément à un milliard d’utilisateurs actifs, mais il n’en reste pas moins impressionnant. D’ailleurs, Telegram avait confirmé avoir dépassé 500 millions d’utilisateurs actifs le 12 janvier 2021.

Au début de l’année, WhatsApp a créé une énorme polémique avec la mise à jour de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité suite à sa fusion avec Facebook. Par conséquent, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers d’autres services de messagerie et notamment Telegram. Cela a probablement grandement aidé l’application de messagerie à dépasser le milliard de téléchargements aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas le confirmer.

À l’heure actuelle, le plus grand marché de Telegram est l’Inde. Il en va d’ailleurs de même pour WhatsApp qui serait en train de préparer une application native pour les iPad. Selon Sensor Tower, l’Inde représente environ 22 % des installations globales de Telegram depuis son lancement. Ensuite, la Russie représente 10 % des installations et l’Indonésie compte pour 8 % des installations. Sensor Tower a également précisé que : « les installations de l’application se sont accélérées en 2021, atteignant environ 214,7 millions d’installations au premier semestre 2021, en hausse de 61 % par rapport aux 133 millions du premier semestre 2020 ». Pour le moment, Telegram n’a pas officiellement déclaré avoir dépassé le milliard de téléchargements.

