Tenet : Les explications sur la fin du film

Malgré les promesses d’un scénario parabolique et dense, Tenet propose une fin plus simpliste qu’il n y’ en a vraiment l’air.

Pour expliquer la fin du film Tenet, il faut également exploiter son introduction. Car le film a une construction parabolique, comme l’indique son titre. En effet, arrivés à la moitié du récit, les protagonistes commencent à interagir avec les événements de la première moitié du film. Lorsque The Protagonist se bat avec un soldat masqué, on comprend seulement plus tard qu’il se bat contre lui même.

Tenet : comment comprendre la fin du film ? – Crédit : Warner Bros

La fin de Tenet révèle que l’impact de The Protagonist va bien au-delà d’un simple recrutement pour une mission de sauvetage du monde.

Comment comprendre la fin du film Tenet ?

Nous apprenons donc qu’il s’est auto recruté ainsi que Neil (Robert Pattinson). Et même sans le voir, on peut supposer sans difficulté que le soldat masqué qui a sauvé la vie du protagoniste à l’Opéra était soit The Protagonist lui-même, soit Neil. Le récit se replie ainsi parfaitement sur lui-même. Le spectateur regarde la première partie du film en sachant que les personnes inversées du futur affectent les événements du passé.

Comme tout voyage dans le temps, inutile de commencer à analyser les différents paradoxes qui jalonnent le récit. Cela ne ferait que créer le chaos dans votre esprit. Il est donc préférable de les mettre de côté dans un premier temps. Car le problème qui se pose avec la fin de Tenet n’est pas sa mécanique scénaristique, mais son manque de gain thématique et dramatique.

The Protagonist est une véritable toile vierge. Même si son personnage est abordé avec un certain détachement, ses enjeux personnels ne sont pas concrètement exploités dramatiquement parlant. Il y’a sans doute là une référence non dissimulée aux films d’espionnage d’antan. Mais le spectateur peine à s’attacher au héros, et n’a aucune raison de s’investir émotionnellement dans sa quête. Supprimez le voyage dans le temps, et Tenet reste un banal film d’espions de seconde classe. La fin de Tenet aurait pu offrir davantage mais il n’en est rien ! Il reste évidemment possible de faire un parallèle moralisateur avec l’expiation des pêchés. Mais c’est là même le principe de base d’une narration sur le sauvetage d’un monde en perdition.

Tenet, malgré sa structure alambiquée, ne tient donc pas ses promesses sur son dénouement. Et son manque de souffle ou de créativité empêche définitivement le public de s’investir émotionnellement dans cette histoire sinueuse.

Source: Collider

