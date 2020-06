Tesla a du mal à reprendre la production de la Model Y

Un e-mail interne envoyé par Elon Musk aux équipes en charge de la fabrication du nouveau SUV montre à quel point le patron de Tesla a du mal à relancer la production de la Model Y après la fermeture de l’usine au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Crédits : Tesla

Après avoir été à de très nombreuses reprises extrêmement critique envers les mesures politiques prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, allant même jusqu’à dire que le confinement était une mesure fasciste, Elon Musk avait dû se résigner à fermer temporairement ses usines américaines.

Covid-19 a mis en retard la production de la Model Y

Il avait alors mis la pression sur les hommes politiques locaux, menaçant de déménager le siège social de Tesla hors de Californie, état qu’il trouve trop strict dans sa gestion de la crise. Finalement, l’usine a peu rouvrir il y a quelques semaines. Toutefois, la production n’est pas encore revenue à son rythme normal. Elle doit même rattraper le retard pris dans les livraisons du dernier véhicule de la marque, le SUV Model Y.

Dans un e-mail interne qui a été fuité à la presse, Elon Musk revient sur les difficultés de production de la Model Y. Il y parle des problèmes rencontrées sur la ligne d’assemblage principale. Celle-ci est prioritaire. La ligne 4 fait visiblement l’objet de travaux d’amélioration et il remercie les employés qui y officient de supporter ces conditions de travail difficiles. Afin d’accélérer les choses, il sera personnellement présent dans l’usine chaque semaine.

Heureusement pour le constructeur, le même e-mail confirme que la production des Model S, Model X et Model 3 est « raisonnablement bonne ». La production des Model Y en Europe fait également face à certaines difficultés puisque tous les SUV sortiront de la Gigafactory de Berlin. Or sa construction a été ralentie par des soucis judiciaires dus à la destruction d’une forêt protégée, puis par un problème de fondations, le sol étant plus meuble qu’anticipé. Le site français de Tesla annonce maintenant le lancement de la production pour début 2022.

Source : Electrek