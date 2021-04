Tesla a livré 185 000 voitures au premier trimestre 2021, deux fois plus qu’il y a un an

Tesla en a aussi profité pour battre les ventes de voitures au quatrième trimestre 2020, qui avaient atteint les 179 757 unités. Avec exactement 184 800 véhicules vendus et 180 338 véhicules produits, il s’agit d’un nouveau record pour Tesla.

Tesla livraisons de Model Y en Chine – Crédit : Tesla / Twitter

Avec la pandémie en cours ayant réduit le pouvoir d’achat mondial depuis plus d’un an, on s’attendait à ce que Tesla, comme d’autres constructeurs automobiles, en subisse les conséquences l’année dernière. Cependant, Tesla a maintenu le rythme de production de ses véhicules pour battre un nouveau record de 184 500 véhicules vendus au premier trimestre 2021. Avec un tel nombre de ventes, on imagine que Tesla battra facilement en 2021 les 499 550 voitures électriques vendues en 2020.

Cette hausse drastique des ventes par rapport au même trimestre l’année dernière peut s’expliquer par l’ouverture de la Gigafactory à Shanghai et les premières ventes de Model Y. Tesla avait créé la surprise avec ce véhicule en Chine. En effet, en plus d’être en avance sur son calendrier initial, Tesla a vendu son SUV à un prix 30 % inférieur à celui annoncé lors des précommandes.

Tesla n’a pas produit beaucoup de Model S ou Model X au premier trimestre

Tesla n’a pas communiqué de chiffres de production trimestriels pour ses anciens modèles, la berline S et le SUV X, mais elle en a livré un peu plus de 2 000. Elle affirme que de nouveaux équipements ont été installés dans l’usine de Fremont, en Californie, et que la production de nouvelles versions en est aux premiers stades.

Tesla a dû revoir ses lignes de production puisqu’elle a dévoilé en début d’année des versions redesignées des Model S et Model X avec un intérieur futuriste. Bien que Tesla n’ait communiqué aucun chiffre concernant ces véhicules, on sait que le constructeur a tout de même produit des centaines de véhicules. En effet, nous avions déjà pu voir en mars des photos volées des voitures avec le nouveau volant Yoke quittant l’usine pour être livrées.

Alors que Tesla a largement dépassé les attentes des analystes, on s’attend à ce que les chiffres de production augmentent encore significativement plus tard dans l’année, notamment grâce à l’ouverture imminente de la Gigafactory à Berlin et de la future Gigafactory à Austin. Cette dernière devrait bientôt accueillir la production du Cybertruck.

Source : New York Times