Tesla a produit et livré un nombre record de voitures ce trimestre

Tesla a annoncé mercredi son meilleur bénéfice trimestriel et a déclaré qu’il espérait toujours atteindre son objectif d’un demi-million de ventes de voitures cette année.

Mais ce n’est pas tout, les derniers chiffres trimestriels de Tesla ont dépassé les attentes des analystes, tant en ce qui concerne le chiffre d’affaires que le bénéfice par action, avec un chiffre d’affaires de 8,77 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

Tesla Model 3 – Crédit : Taun Stewart / Unsplash

Les investisseurs doutaient que Tesla puisse atteindre son objectif de livrer 500 000 voitures à ses clients cette année, étant donné la fermeture de son usine de Fremont en Californie, décidée par les autorités sanitaires locales en raison de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, le constructeur américain a réussi à livrer 319 000 voitures au cours des trois premiers trimestres de cette année.

Toutefois, pour atteindre cet objectif, la société devrait encore livrer plus de 180 000 véhicules au quatrième trimestre dans une économie encore frappée par le virus. Tesla a cependant réaffirmé qu’il était en capacité de produire et livrer 500 000 véhicules cette année.

La Gigafactory de Shanghai pourrait permettre à Tesla d’atteindre son objectif

La capacité du Model 3 de la société dans sa nouvelle usine de Shanghai s’élèverait à 250 000 unités par an, grâce à un impressionnant bal de robots qui maximisent la production. De plus, des chaînes de montage pour le Model Y seraient en cours de construction à Shanghai, à Berlin et dans la nouvelle Gigafactory au Texas. Avec une telle capacité de production, Tesla peut atteindre le demi-million de véhicules vendus cette année si aucun problème majeur ne vient réduire le rythme de production.

L’année prochaine, Tesla devrait connaître un nouveau record de production grâce à la Gigafactory de Berlin-Brandebourg, qui devrait être prête à produire des véhicules dès 2021. Récemment, sa construction avait été retardée à cause d’un problème de fondations.

Source : engadget