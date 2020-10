Tesla ajoute la radio à ses voitures pour 500 dollars

Alors qu’il est normal de pouvoir écouter la radio dans une voiture thermique classique, ce n’est pas forcément le cas sur une Tesla. Les véhicules n’avaient plus accès aux radios FM, AM et Sirius XM depuis quelque temps maintenant.

Tesla propose une mise à niveau incluant la radio pour la somme de 500 dollars, ce qui n’est pas donné pour une option qui devrait normalement être incluse de base.

Intérieur d’une Tesla Model 3 – Crédit : Bram Van Oost / Unsplash

Electrek rapporte qu’il a été contacté par un lecteur qui a confirmé que la mise à niveau de l’infodivertissement à l’intérieur de certaines voitures Tesla offrira une mise à niveau optionnelle de la radio à partir du quatrième trimestre 2020. Tesla aurait de son côté confirmé que la mise à niveau de la radio elle-même coûtera 500 dollars, plus les taxes applicables. De plus, le coût sera de 3 000 dollars avec la mise à niveau de l’infodivertissement.

En effet, au début de l’année, Tesla avait lancé une mise à niveau de l’infodivertissement à 2 500 dollars (mise à niveau MCU1 vers MCU2) pour les propriétaires d’anciens véhicules Model S et X. Elle avait été offerte aux propriétaires de Model S et X construits à partir de mars 2018. Tesla avait retiré les radios AM, FM et Sirius XM au profit des radios internet que vous pouviez écouter depuis des applications comme Spotify.

Qu’apporte le nouveau système d’infodivertissement ?

L’ajout de la radio coûtera aux propriétaires de ces anciens modèles un total de 3 000 dollars. La mise à jour permet d’activer des fonctions comme le Tesla Theater qui permet la diffusion de vidéos en streaming sur YouTube, Hulu, Netflix et Twitch. On retrouve aussi Tesla Arcade pour jouer à des jeux vidéo, ainsi que TeslaCam et le Mode Sentinelle. Pour effrayer les vandales, les voitures Tesla sont équipées d’un mode Sentinelle, qui affiche sur le tableau de bord que la voiture est surveillée par les caméras tout autour du véhicule. Tesla a d’ailleurs récemment mieux protégé la boîte à gants, car c’est à cet endroit que les vidéos sont stockées.

La mise à jour permet également de profiter d’un écran tactile plus réactif, de meilleures performances globales et d’une visualisation de conduite améliorée si les propriétaires disposent de l’ordinateur de conduite autonome Tesla avec le pack FSD.

Source : electrek