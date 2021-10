Tesla augmente (encore) le prix des Model 3 et Model Y

241 300 véhicules électriques : c’est le record de ventes établi par Tesla rien que pour le troisième trimestre de 2021. Malgré une augmentation de ses capacités de production, le constructeur américain de voitures électriques, qui vient récemment d’ouvrir la dernière version de son mode de conduite autonome à tous les conducteurs, revoit à nouveau sa grille de tarifs à la hausse.

Tesla Model Y : 6 500 $ d’augmentation en seulement un an

La demande de Tesla est en effet si élevée que la firme a bien du mal à soutenir la cadence. 237 823 véhicules ont été construits dans les méga-usines Tesla au troisième trimestre 2021, en majorité des berlines Model 3 et des crossovers Model Y, qui constituent les principaux modèles plébiscités par les acheteurs.

Les modèles de base coûtent désormais 2 000 $ de plus : le Model 3 le moins cher est désormais proposé au prix de 41 990 $, tandis que le crossover Model Y est disponible au prix plancher de 54 990 $. Il s’agit de la seconde augmentation en un an. Au final, le Model Y est 6 500 $ plus cher (5 500 pour le Model 3) par rapport à la même date l’année dernière. Les versions Performance voient également leur coût s’accroître de mille dollars.

La pénurie de puces électroniques mondiale à l’origine de la flambée des prix chez Tesla ?

Pourquoi cette nouvelle augmentation ? Ce serait lié aux coûts de production, bien que Tesla ou son fondateur Elon Musk n’aient fait aucun commentaire sur la raison de cette flambée. Le fondateur de Tesla a cependant tweeté que ses partenaires logistiques et fournisseurs « subissaient de grandes difficultés », ce qui laisse penser qu’elle serait liée à la pénurie de puces électroniques qui frappe l’ensemble des secteurs industriels dans le monde.

Afin de pallier cette pénurie, on peut imaginer Tesla négocier âprement en haute lutte des prix plus élevés pour obtenir les précieuses puces dont sont truffées ses véhicules électriques, ce qui justifierait cette nouvelle hausse pour compenser leur surcoût. Avec des prix qui rivaliseront bientôt avec ceux des voitures de luxe, reste à savoir si les clients de Tesla continueront à suivre et lui offrir des ventes record.

Source : Jalopnik