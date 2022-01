Tesla augmente le prix de la conduite entièrement autonome à 12 000 dollars

Tesla augmente le prix de son pack « Full Self-Driving » pour l’ensemble de sa gamme de véhicules électriques. Il s’agit de la deuxième hausse en moins de six mois. De 8 000 dollars, le prix de l’ensemble du pack est passé à 10 000 dollars puis désormais à 12 000 dollars. Celui-ci va d’ailleurs encore augmenter prochainement, a indiqué Elon Musk.

Tesla Model 3 – Crédit : Unsplash

Musk a annoncé que le nouveau prix de son option de conduite entièrement autonome : 12 000 dollars. Cela représente une augmentation de 2 000 dollars par rapport au prix actuel, et il sera appliqué le 17 janvier. Il ne concernera toutefois que les clients américains, a précisé le milliardaire.

En achetant l’option FSD ou en s’abonnant à celle-ci, les conducteurs de Tesla peuvent notamment profiter de la navigation avec le pilote automatique, le changement de voie automatique, le stationnement automatique, le Smart Summon et le contrôle des feux et des panneaux de signalisation. Une fois disponible pour tous, l’abonnement comprendra aussi la conduite automatique en ville. Malheureusement, il ne vous sera pas possible de jouer à des jeux vidéo en conduisant, Tesla ayant désactivé cette fonctionnalité.

Le prix du FSD va continuer à augmenter

Malgré les hausses de prix successives, Tesla ne compte pas s’arrêter là. Elon Musk prévient déjà ses clients que le prix de la fonctionnalité « augmentera à mesure que nous nous rapprocherons de la sortie du code de production de la FSD ». En d’autres termes, plus nous approcherons du déploiement pour tous, plus le prix sera élevé.

En réponse à un internaute, Elon Musk a également ajouté que le prix de l’abonnement mensuel de 199 dollars augmentera lorsque le logiciel Full Self-Driving sera largement diffusé, mais n’a pas précisé le coût final.

Tesla compte améliorer son logiciel de conduite entièrement autonome d’ici peu, puisqu’une nouvelle bêta 10.9 arrivera la semaine prochaine avec de nombreuses nouveautés. De plus, la bêta 11, une mise à jour majeure du système, arriverait au début du mois de février. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quelles fonctionnalités seront ajoutées, mais elle devrait rendre le FSD beaucoup plus intelligent. En plus de son logiciel, Tesla va également apporter de nombreuses améliorations à ses Model 3 et Model Y de 2022.