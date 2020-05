Tesla : baisse de prix inattendue sur les Model S et X

Model X – Tesla

Le constructeur automobile californien n’a pas été épargné par la crise économique liée au Covid-19. Celle-ci a freiné les ventes mondiales et les chiffres ne sont donc pas au rendez-vous. Tesla a donc décidé d’employer les grands moyens pour booster les ventes du deuxième trimestre. Au total, trois modèles de voitures électriques profitent d’un rabais, dont deux en France.

Les Model S et X profitent d’un joli rabais !

La société d’Elon Musk a discrètement modifié les prix du catalogue en ligne de ses voitures. La Model X voit son prix diminuer de 5 000 dollars pour ses deux versions : Grande Autonomie et Performance. Pour l’anecdote, c’est le même SUV qui va conduire les astronautes de la NASA jusqu’à leur capsule Crew Dragon dans quelques heures pour le décollage historique. En France, le rabais est de presque 7 000 € ! La Model X Grande Autonomie passe de 96 700 € à 89 990 € tandis que la version Performance est maintenant à 106 990 € au lieu de 113 280 €. C’est une ristourne plutôt conséquente !

La Tesla Model S connaît la même baisse de prix que la Model X aux États-Unis, en Chine et en France. Le prix de la berline a donc également chuté de plusieurs milliers d’euros. La variante Grande Autonomie se vend à 83 990 € au lieu de 91 000 € et le prix de la Performance s’affiche à 100 990 € contre 107 700 € auparavant. D’ailleurs, si cela peut vous convaincre de cliquer sur le bouton « commander », la Tesla Model S Performance vient de gagner un nouveau record en départ arrêté.

La Model 3 ne change pas de prix en France

Comme l’a rapporté le site spécialisé Electrek, la Model 3 profite d’un rabais de 2 000 dollars. C’est la voiture la plus populaire et la moins chère de la gamme. Les versions Autonomie Standard Plus, Grande Autonomie et Performance sont toutes les trois concernées avec un nouveau prix de 37 990 $, 46 990 $ et 54 990 $ respectivement. Cette réduction n’est cependant disponible qu’aux États-Unis. Le prix de la Model 3 est toujours figé en France et en Chine.

Enfin, la Tesla Model Y est la seule berline dont le prix n’a pas bougé. En même temps, c’est la dernière-née des chaînes de production de l’usine de Fremont qui a eu du mal à rouvrir ses portes. La stratégie de Tesla devrait porter ses fruits. Attirer de nouveaux clients sur le court terme pour les fidéliser sur le long terme pourrait bien aider à remonter la pente.

