Tesla : combien coûte le remplacement d’une batterie ?

Avec les voitures électriques, les usagers n’ont pas besoin de remplacer l’huile de moteur chaque année ou d’ajouter du liquide de refroidissement. Pour autant, la batterie de leur véhicule n’est pas à l’abri de l’usure ou d’une potentielle dégradation. Dès lors, son remplacement ou une réparation s’imposent, moyennant un coût exorbitant pour les utilisateurs de Tesla.

Selon le constructeur, les batteries des Model S et Model X gardent 90 % de leur capacité après 124 000 km. Une étude de NimbleFins confirme peu ou prou ce chiffre, affirmant que les batteries Tesla conservaient en moyenne 80 % de leur capacité après avoir parcouru cette distance. Les clients bénéficient en outre d’une garantie. Pour les Model S et Model X, Tesla France indique sur son site que celle-ci s’étale sur 8 ans (ou 240 000 km) « au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie ».

Remplacer une batterie Tesla coûte une fortune

Votre batterie peut toutefois s’endommager ou ne plus fonctionner subitement. Et si vous n’êtes plus couvert par la garantie, il faudra passer à la caisse. En 2019, Elon Musk avait indiqué que le remplacement d’un module de batterie coûtait entre 5000 et 7000 dollars. Étant donné que chaque Tesla utilise entre quatre et cinq modules, la coût d’un remplacement complet oscille entre 20 000 (17859,6 euros) et 35 000 dollars (31251,5 euros). Mais les prix peuvent varier d’un concessionnaire à l’autre.

Sur une facture de Tesla révélée par Current Automotive, on constate ainsi que le remplacement de la batterie d’une Model 3 coûte 16 550,67 dollars (14774 euros). Autres paramètres à prendre à compte : le modèle du véhicule et le choix de la batterie de remplacement. Si vous remplacez votre batterie endommagée par une batterie neuve, le coût moyen se nichera entre 13 000 dollars et 17 000 dollars, en fonction de la complexité de la tâche. En revanche, si vous optez pour une batterie neuve, cela devrait vous coûter plus de 25 000 dollars (22322,5 euros).

Des sommes colossales qui ont le don d’agacer les usagers. Invité à débourser 20 000 euros pour remplacer la batterie, un Finlandais avait tout bonnement décider d’exploser sa Model S à la dynamite. Il est toutefois possible de passer par un atelier de réparation tiers où la facture sera bien moins salée. En septembre dernier, Electrek rapportait que Tesla avait fait un devis de 22 500 dollars pour remplacer la batterie défectueuse d’une Model S.

Mais l’utilisateur s’est finalement orienté vers un garage indépendant qui a réussi à la réparer en remplaçant seulement certains modules. Et la facture est descendue à… 5000 dollars. Sachez en tout cas qu’il est impossible de changer soi-même la batterie d’une Tesla Model S.

