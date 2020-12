Tesla condamné à verser 139 000 euros à un client chinois pour avoir caché un défaut sur un véhicule acheté en occasion

Les voitures Tesla sont souvent critiquées à cause de problèmes de finitions, mais les choses ont encore plus mal tourné pour le constructeur américain en Chine. Tesla a été condamné à rembourser 139 000 euros à un client qui avait acheté une voiture d’occasion sur le site du constructeur.

Tesla aurait menti sur l’état du véhicule vendu. Sur son site, le constructeur déclare que chaque voiture d’occasion « a passé une inspection interne et peut subir des réparations légères pour être préparée à la vente », mais celui-ci avait oublié de mentionner des dégâts importants dans le véhicule.

La Tesla Model S – Crédit : Wikipédia

Les voitures Tesla sont régulièrement critiquées à cause de leurs finitions pas toujours réussies. Nous avions par exemple pu voir une Tesla Model Y perdre son toit sur l’autoroute, ou encore que certains Model Y souffrent de problèmes d’étanchéité.

Tesla a été condamné par le tribunal de Beijing à dédommager le propriétaire

Le propriétaire aurait découvert que le montant C et l’aile arrière avaient été coupés et soudés quand son véhicule est tombé en panne à plusieurs reprises. Il avait acheté le véhicule un an plus tôt en juin 2019 pour 379 700 yuans (48 000 euros).

En conséquence, le tribunal de Beijing a condamné Tesla à verser 1,14 million de yuans (près de 139 000 euros) au propriétaire chinois à titre de compensation. Avec une telle somme en France, vous pourriez vous offrir la future Tesla Model S Plaid que le constructeur a dévoilé lors du Battery Day. En effet, celle-ci sera vendue à 139 990 euros, et proposera 840 km d’autonomie, une vitesse de pointe de 320 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.

Il s’agirait d’un cas isolé, car les voitures d’occasion que Tesla vend d’occasion sont minutieusement contrôlées et doivent répondre à des exigences strictes. En outre, si vous souhaitez acheter votre voiture Tesla d’occasion, nous avons réalisé un guide qui vous aide à choisir le modèle et vous indique ce qu’il faut vérifier avant d’acheter.

Tesla aurait affirmé ne pas avoir eu connaissance de ces dommages lors de la vente du véhicule sur son site internet. Le constructeur américain fera vraisemblablement appel de la décision en Chine devant une juridiction supérieure.

Source : businessinsider