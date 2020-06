Tesla construit un van électrique autonome de 12 places pour The Boring Company

Tesla et The Boring Company vont construire des liaisons aéroport-rail innovantes et rapides. Leurs fourgonnettes électriques relieront deux aéroports en moins de quelques minutes.

The Boring Company, en partenariat avec Tesla, aurait été autorisée à construire une boucle d’aéroport. La liaison se ferait entre Rancho Cucamonga et l’aéroport international de l’Ontario. Tesla serait chargée de produire des fourgonnettes électriques pour 12 personnes. Vraisemblablement, les fourgonnettes pourraient être autonomes. Le concept a été approuvé à l’unanimité le 3 juin par le conseil d’administration de la San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA). Cependant, une proposition plus complète doit être formulée.

Crédit : Tesla

Il charge sa Tesla Model 3 avec des panneaux solaires sur une remorque

Liaisons aéroport-rail

Le superviseur du comté de San Bernardino, Curt Hagman, aurait lui même présenté l’idée à SBCTA après avoir visité les installations de Boring Co. à Hawthorne et avoir fait un tour dans une Tesla modifiée à travers un tunnel d’essai. Le conseil d’administration a par ailleurs voté pour reporter une étude de 3 millions de dollars sur d’autres liaisons aéroport-rail. Le concept de The Boring Company semble en effet beaucoup moins cher et plus rapide que tout autre projet ferroviaire potentiel.

Une Tesla Model 3 se crashe à vive allure dans un camion retourné

Le tunnel

Le tunnel de The Boring Company se distinguerait par ses 4,5 Kilomètres de longueur, ses 4,2 mètres de diamètre et 10,6 mètres sous la surface. Il sera utilisé par les véhicules (possiblement produits par Tesla) avec des pneus en caoutchouc qui vont jusqu’à 204 km/ h. Les trajets seront très rapides.Ils dureront environ 90 secondes à 2 minutes.

Source : Cleantechnica