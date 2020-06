Tesla Cybertruck : 650 000 personnes ont précommandé le pick-up électrique

Le temps passe et le succès ne se dément pas pour le Cybertruck. Les lignes uniques du pick-up électrique de Tesla attirent toujours les acheteurs potentiels. Ils sont déjà 650 000 à avoir passés une précommande.

Crédits : Tesla

Alors que les lignes anguleuses du Cybertruck avaient d’abord suscité l’étonnement puis la moquerie, même LEGO s’y était mis, il semble bien que le public s’habitue au look rétro futuriste du pick-up inspiré de Blade Runner. Les précommandes continuent et atteignent aujourd’hui 650 000 si l’on en croit les derniers relevés du cabinet Wedbush Securities.

Le Cybertruck pourrait rapporter très gros

Bien qu’il ne donne pas la méthode de calcul utilisée pour trouver ce chiffre, il n’a rien d’étonnant. Si 250 000 précommandes avaient eu lieu dans la première semaine qui a suivi la présentation officielle, les suivantes s’étaient étalées sur des mois pour atteindre 500 000 en février. Aujourd’hui, ceux intéressés par un pick-up électrique n’ont encore aucun véhicule disponible sur le marché malgré de très nombreux modèles annoncés. Le Rivian R1T et dans un futur plus lointain les Ford et Hummer électriques sont les seules alternatives crédibles.

Il n’est pas certain que sa semaine d’exposition au Peterson Museum de Los Angeles ne convainque les visiteurs à se porter acquéreur du pick-up, mais il est certain que ce véhicule si hors du commun reste polarisant. Si cela pouvait nuire à son succès, il semble au contraire que cela lui garantisse une franche réussite, même si le look n’est probablement pas la seule raison pour laquelle de nombreux acheteurs se montrent intéressés.

Bien que Tesla n’ait encore livré aucun Cybertruck, 65 millions de dollars sont déjà venus remplir les caisses du constructeur. La stratégie d’Elon Musk de mettre une précommande à seulement 100 dollars est payante au sens propre comme au sens figuré. Bien sûr, ces 650 000 précommandes ne se transformeront pas en achat ferme et définitif, mais même avec un taux de conversion de 20 %, le Cybertruck représenterait 8 milliards de dollars de recettes pour Tesla.

Source : Electrek