Tesla Cybertruck : mauvaise nouvelle, le pick-up ne sortira pas cette année

Le Cybertruck n’est pas près d’arriver sur les routes – Crédit : Tesla

Tesla avait levé le voile sur son Cybertruck en 2019. Un pick-up électrique aux courbes futuristes qui suscite depuis beaucoup de fantasmes. Mais le constructeur peine à lancer son industrialisation à grande échelle. Tant et si bien que la date de sortie est régulièrement reportée. Alors que l’on attendait de le voir sur les routes l’année dernière, le Tesla Cybertruck a été aux abonnés absents.

Sur son site, Tesla indiquait que le démarrage de la production était prévu pour 2022. Or cette mention a été supprimée tout récemment. Ce qui est évidemment un gros indice quant à un énième report de l’entrée en production du pick-up. Il y a peu, on pouvait lire la phase suivante destinée aux clients : « vous pourrez achever la configuration à l’approche de la mise en production en 2022 ». Voici ce qu’on peut lire désormais : « vous pourrez achever la configuration à l’approche de la mise en production » (voir photo en tête d’article).

Tesla : pas de Cybertruck avant 2023

Une sacrée mise à jour qui pousse à penser que nous ne verrons pas de Tesla Cybertruck sur les routes en 2022. D’ailleurs, des sources proches du dossier ont confirmé à Reuters que le lancement de la production était programmé pour le premier trimestre 2023. Et de préciser que Tesla avait modifié les caractéristiques et les fonctionnalités du pick-up afin de le rendre plus attrayant. Aux dernières nouvelles, le Tesla Cybertruck pourra se déplacer latéralement grâce à ses quatre roues directrices.

Dans un premier temps, peu de véhicules seront produits avant que le constructeur accélère la cadence, ajoute l’agence de presse. Nous en saurons plus lors de la prochaine conférence de presse téléphonique qui sera organisée le 26 janvier prochain. Une feuille de route plus précise devrait être révélée à cette occasion par Elon Musk.

Interrogé par le Wall Street Journal le mois dernier, le milliardaire avait déjà évoqué le report du lancement, soulignant la complexité de la fabrication du pick-up. « Il bénéficie de beaucoup de nouvelles technologies, il est donc difficile à fabriquer (…) Nous visons une production en volume en 2023 ».

