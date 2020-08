Tesla : deux des trois Model 3 se sont déjà écrasées lors des entraînements à Pikes Peak

Avec trois voitures en course, cela aurait pu être une grande année pour la Tesla Model 3. En effet, elle aurait pu faire ses preuves en matière de course et de performances à l’épreuve du Hill Climb. Cependant, deux voitures sur les trois en compétition sont déjà inutilisables à la suite d’accidents.

Crédit : Unplugged Performance / Larry Chen Photography

Nous savions déjà que des Tesla Model 3 modifiées se préparaient à cette course mythique. En 2018, c’est la voiture électrique de Volkswagen, pilotée par le français Romain Dumas, qui avait explosé le record établi par Sébastien Loeb en 2013. Les Tesla avaient donc toutes leurs chances de battre ce record, mais leur sort ne repose désormais que sur une seule voiture. Néanmoins, la voiture a déjà prouvé qu’elle était capable de battre ses concurrentes, comme récemment en gagnant la course de rallye Targa South West en Australie.

Une des voitures, conduite par Randy Pobst, a été accidentée pendant les premières séances d’entrainement sur la partie supérieure de la montagne. La voiture aurait heurté un creux avant de s’envoler et de s’écraser contre un plan incliné. Heureusement, le conducteur n’a pas été blessé dans l’accident.

Celui-ci n’est vraiment pas arrivé au bon moment. En effet, Pobst était très satisfait de ses précédents entraînements sur la partie inférieure de la montagne. Il était même arrivé en première position, avec un écart conséquent de 26 secondes avant son plus proche concurrent.

Une seule Model 3 est encore en course

Après l’incident, qui pourrait mettre Unplugged hors course cette année, la dernière Tesla Model 3 encore en course est conduite par Blake Fuller de Electric Performance. Ce pilote avait établi un record en 2016 avec une Tesla Model S P90D dans la catégorie voitures électriques.

Vous pouvez retrouver ci-dessous la vidéo de l’entrainement de Randy Pobst sur la partie inférieure de Pikes Peak. On peut suivre le pilote depuis l’intérieur de la Tesla.

Source : thedrive