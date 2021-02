Tesla est rappelé à l’ordre par les autorités en Chine après des plaintes des consommateurs

Au total, ce sont cinq agences de régulation chinoises qui ont déclaré avoir appelé des responsables du constructeur américain de véhicules électriques pour exiger une enquête sur les soucis d’accélération et sur les batteries qui ont récemment pris feu chez certains propriétaires.

Tesla livraisons de Model Y en Chine – Crédit : Tesla / Twitter

Selon electrek, des utilisateurs auraient rapporté des soucis d’accélérations inattendues en conduisant des voitures Tesla. Cependant, d’après les autorités réglementaires américaines qui se sont penchées sur la question, tous les incidents signalés impliquant des véhicules Tesla « accélérant d’eux-mêmes » étaient dus à des conducteurs utilisant la mauvaise pédale.

Tesla a récemment livré les premières Model Y fabriquées en Chine. Le constructeur américain avait ouvert en début d’année les premières commandes pour ce nouveau modèle. En plus d’être en avance sur son calendrier initial, Tesla a créé la surprise en vendant son SUV à un prix 30 % inférieur à celui annoncé lors des précommandes.

Tesla va devoir s’expliquer sur les problèmes de batteries qui prennent feu

D’après les régulateurs chinois, certains propriétaires de voitures Tesla auraient eu la mauvaise surprise de voir leur batterie prendre feu. Après le rappel à l’ordre des autorités chinoises, Tesla se serait engagé à enquêter de manière approfondie sur lesdits problèmes afin de protéger les intérêts des consommateurs et de maintenir la sécurité publique.

L’usine de Shanghai, où Tesla a bénéficié d’avantages fiscaux de la part du gouvernement municipal, a permis à l’entreprise de localiser sa production et de réduire ses propres coûts sur l’un de ses principaux marchés. Dans une vidéo, nous avions déjà pu voir l’impressionnant bal de robots de sa Gigafactory de Shanghai. L’usine géante a pu produire ses premières voitures moins d’un an avant le début des travaux. C’est par exemple à la Gigafactory de Shanghai qu’est produite la Tesla Model 3 2021 Européenne.

La Chine est le plus grand marché automobile du monde. Son gouvernement a joué un rôle moteur dans l’adoption des véhicules électriques. La Chine est un marché de plus en plus important puisqu’il s’agit du deuxième plus grand marché pour Tesla.

