Tesla et ses essuie-glaces lasers, premier trailer de Matrix 4, Mark Hamill explose Twitter, le récap’ de la semaine

Pas de quoi s’ennuyer cette semaine dans l’univers de Tom’s Guide ! On vous a présenté un résumé complet du Playstation Showcase, partagé la dernière idée futuriste d’Elon Musk et son équipe, et vous avez enfin pu découvrir la bande annonce de Matrix 4. Faisons le point sur les news et les tests marquants de la semaine.

Mark Hamill obtient plus de 500 000 likes en tweetant simplement son nom

Un fan de Mark Hamill a mis au défi l’interprète de Luke Skywalker de tweeter son propre nom. Le plus célèbre des Jedi s’est prêté au jeu et a récolté plus de 500.000 likes, plus de 4.000 réponses et 21.200 retweets. Ce succès planétaire a propulsé la publication d’Hamill au rang de tendance Tweeter. Suivant l’exemple de la star, d’autres célébrités se sont prises au jeu et ont ainsi tweeté le nom de l’acteur via leur propre compte. Ce succès s’explique sans aucun doute par le nombre de personnes qu’Hamill a marqué durant sa très longue carrière.

Mark Hamill – Crédit : commons.wikimedia.org

Le service client de LEGO répond avec humour à la plainte d’un client

John, un client qui avait fait l’acquisition d’un pack Lego Star Wars : La Cantina de Mos Eisley, a eu la mauvaise surprise de constater qu’il manquait un sachet de pièces à l’appel. L’amateur de Lego a tout naturellement décidé de contacter le service client de la société par mail, et la réponse du représentant a prouvé que le sens de l’humour était à l’honneur « Je suis vraiment désolé qu’il vous manque le sac 14 de votre Cantina de Mos Eisley ! Ce doit être l’œuvre de Lord Vador. N’ayez crainte, car j’ai engagé Han pour vous remettre ce sachet » pouvait-on lire dans la réponse du service client. Le représentant de Lego s’est également engagé à envoyer un nouveau sachet sous sept à dix jours.

Cantina de Mos Eisley – Crédit : Lego

Tesla veut remplacer les essuie-glaces par des lasers

Une nouvelle idée folle vient de paraître au bureau des brevets et c’est Elon Musk et son équipe qui en sont à l’initiative. Bien connus pour avoir 10 ans d’avance sur la concurrence automobile, Tesla a pour nouveau projet de remplacer les essuie-glaces par… des lasers pulsés ! Selon l’extrait du brevet, un ensemble de capteurs permettra de déterminer avec précision la taille et l’emplacement d’une tâche sur le pare-brise. L’ordinateur central se chargera alors de moduler l’orientation et l’intensité des lasers. Alors que les voitures de la marque avancent à grands pas vers une conduite 100 % autonome uniquement basée sur les caméras, il ne serait pas surprenant de les voir équipées d’une autre évolution inattendue.

Tesla Model S – Crédit : pixabay

Le premier trailer de Matrix 4 dévoilé

Matrix, c’est une trilogie gravée dans les mémoires de millions de spectateurs dans le monde et le retour de ce monument de la science-fiction approche à grands pas. Plus de vingt ans après le premier épisode, The Matrix Resurrections se dévoile enfin dans un premier trailer. La bande annonce de ce quatrième opus, cette fois-ci dirigé par Lana Wachowski sans sa sœur, dévoile de sublimes images. L’action est au rendez-vous mais l’intrigue ne nous est pas dévoilée. D’autres extraits sont attendus d’ici la sortie de ce quatrième épisode de la franchise, programmée par la Warner pour le 15 décembre 2021.

Matrix 4 – Crédit : Warner

PlayStation Showcase : Sony dévoile son line-up de la PS5 jusqu’en 2023

Le Playstation Showcase 2021 avait lieu ce jeudi 9 septembre et Sony a profité de l’occasion pour mettre en lumière ses futurs jeux PS5. Marvel et les remaster étaient au cœur de l’événement avec Spider-Man 2, Wolverine, Les Gardiens de la Galaxie, Stars Wars of the Old Republic, Uncharted, Alan Wake et enfin Rockstar. D’autres titres très attendus tels que God of War Ragnarök ou Gran Turismo 7 ont été annoncés, tandis que Naughty Dog n’a pas été évoqué. Durant le show, on a également entendu parler de Project Eve, Tiny tina’s wonderlands, Forspoken, Rainbow six extraction, Ghostwire Tokyo, Vampire The Masquarade Blood Hunt, Deathloop, Kid A Mnesia Exhibition et Tchia.

PlayStation Showcase – Crédit : Sony

Nos tests de la semaine

Cette semaine on fait le point sur deux nouveaux smartphones et on vous apporte une bonne nouvelle concernant la nouvelle version de la PS5.

Nous avons testé le realme GT Master Edition et ce smartphone au design industriel audacieux tire son épingle du jeux grâce à ses bonnes performances, sa charge ultra rapide, son affichage bien maîtrisé et ses capteurs photo efficaces. Un smartphone de milieu de gamme offrant un excellent rapport qualité/prix même si ses performances ont été légèrement revues à la baisse par rapport à son prédécesseur.

Parlons maintenant du Oppo Reno6 qui, malheureusement, ne présente pas une fiche technique révolutionnaire et ne se démarque pas vraiment de ses concurrents. Ses deux principaux atouts résident dans son design sophistiqué et séduisant et ses facultés photo et vidéo s’appuyant sur des capteurs Sony efficaces. Outre ces qualités notables, l’Oppo Reno6 offre des compétences très classiques tant au niveau des performances que de l’audio ou de l’autonomie.

Enfin, faisons le point sur la nouvelle version de la PS5 : les nouvelles sont bonnes, la nouvelle version chauffe moins et ses performances ne sont pas pour autant altérées ! De quoi réjouir les joueurs ! Le site allemand Igor’s Lab a en effet confirmé dans son dernier test que la console et ses composants sont désormais mieux refroidis par les ajustements réalisés par Sony sur le PCB ou le système de refroidissement de cette nouvelle PS5 et que les performances resteront égales à celles de l’ancien modèle.