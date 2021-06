Tesla : il reçoit une contravention à l’usine GM pour avoir garé une « voiture étrangère dans un parking national »

Si l’on vous demande de citer quelques constructeurs automobiles américains, vous évoquerez probablement Ford, Chevrolet, Chrysler, Cadillac ou encore… Tesla. Cependant, tous ne semblent pas savoir que Tesla est un constructeur américain, et cela même aux États-Unis !

Tesla contravention – Crédit : @TakyriSpirit – Charlie Deets / Unsplash

En effet, le gardien du parking de l’usine de montage de General Motors à Wentzville, dans le Missouri, semble ne pas connaître Tesla. Le 3 juin, une Model 3 garée dans un parking de l’usine a reçu une contravention pour le moins étrange. La raison évoquée était « Foreign in domestic lot », c’est-à-dire une voiture non construite aux États-Unis garée dans un parking réservé aux voitures nationales.

En d’autres termes, certains constructeurs automobiles conservent des places de stationnement réservées aux véhicules de leur propre marque. De plus, ils mettent à disposition des emplacements dédiés aux autres véhicules américains et aux autres aux véhicules étrangers. La contravention avait à l’origine été publiée sur un groupe Facebook intitulé « Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage » (signalisation inutile, infructueuse et/ou impopulaire). Elle avait ensuite fait le tour des réseaux sociaux.

La Tesla Model 3 n’est pas considérée comme une voiture américaine par tous

Après avoir fait rire beaucoup d’internautes, GM aurait reconnu la gaffe de son gardien de parking dans une déclaration officielle. « Wentzville, comme beaucoup de nos sites de fabrication, a une politique de stationnement et des emplacements de stationnement désignés pour les véhicules GM, les véhicules domestiques non GM et les marques étrangères. Le service de sécurité de l’usine a pensé par inadvertance que la Tesla était une voiture étrangère et a dressé une contravention en conséquence. ».

Il s’agit d’une grosse boulette, puisque le site Cars.com a récemment couronné le Model 3 de Tesla comme la voiture la plus américaine de 2021. On vous expliquait d’ailleurs récemment les raisons de ce succès. Heureusement pour le conducteur, ces tickets ne comportent aucune sanction financière, mais font juste office d’avertissement. C’est donc moins grave que de s’endormir au volant de sa Tesla et de recevoir une contravention de la police.

Source : Carscoops