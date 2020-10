Tesla : la conduite entièrement autonome analysée par un Youtubeur

À première vue, on pourrait se croire dans un film de science-fiction, mais c’est bien réel. La bêta de cette fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs aux États-Unis.

Tesla Autopilot mis à jour – Crédit : Tesla Raj / Youtube

Tesla a déjà commencé le déploiement de la conduite entièrement autonome, et certains utilisateurs ont pu l’essayer et l’analyser. C’est le cas de Tesla Raj, qui a reçu la mise à jour sur sa Tesla Model X. D’après sa vidéo postée sur YouTube, on peut voir à l’écran ce que voit la voiture en temps réel. La première chose que Raj constate, c’est que l’environnement est modélisé de façon beaucoup plus précise que la version précédente.

Un niveau de détails sans précédent

Pour arriver à un tel niveau de détails, Elon Musk a évoqué « une réécriture totale de l’Autopilot de Tesla ». Raj déclare avoir eu l’impression de voir ce que la voiture pouvait voir. Elle était capable de reconnaitre tous les objets environnants, comme des voitures stationnées, et restait sur la droite de la route, même sans lignes au sol.

Chaque objet représenté et modélisé avec son propre code couleur. La trajectoire de la voiture est représentée par des points bleus qui s’étendent devant le véhicule, les voitures sont représentées par des cubes transparents et les panneaux de signalisation sont affichés dans leur entièreté. Les bords de la route sont délimités en rouge et les lignes au sol en blanc.

On peut voir sur la vidéo que la Tesla arrive à changer de voie toute seule pour prendre tourner à un carrefour, en respectant le Code de la route. La voiture est également capable de comprendre la situation sans lignes au sol, et s’arrêter à un STOP. Raj avait à ce moment l’impression que la voiture contrôlait sa droite et sa gauche à la recherche de véhicules, comme un humain peut le faire, avant de redémarrer. La voiture peut d’elle-même enclancher les clignotants pour signaler qu’elle va tourner.

Raj et son ami déclarent avoir été effrayés mais impressionnés par une conduite autonome aussi futuriste. Celle-ci devrait d’ailleurs prochainement s’améliorer grâce à un nouveau radar 4D avec une portée deux fois plus grande que le radar actuel.

Source : Tesla Raj