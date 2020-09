Tesla : la Lucid Air bat le record de la Model S Plaid sur le circuit Laguna Seca

Le record a été rapporté par The Kilowatts, qui a publié une vidéo sur YouTube montrant une Lucid Air sur le circuit.

Crédit : Lucid Air Tri-Motor – The Kilowatts / Youtube

Début septembre, Lucid avait dévoilé quatre berlines électriques surpuissantes destinées à concurrencer les Tesla Model S. La version la plus onéreuse, la Lucid Air Dream Edition et la Tesla Model S s’étaient affrontés dans une course de 400 mètres. La Lucid Air était parvenue à passer la ligne d’arrivée en seulement 9,9 secondes, contre 10,4 secondes pour la Tesla.

Aujourd’hui, c’est un autre record qui a été battu par Lucid. La Tesla Model S Plaid était parvenue à battre le record du tour en le bouclant en 1 minute 36 secondes et 555 centièmes (1:36.555). C’était une seconde de moins que le précédent record avec une berline quatre portes. L’ancien record été détenu par une Tesla Model 3 Performance, qui avait effectué un tour de piste en 1 minute 37 secondes et 500 centièmes (1:37.500).

En outre, selon Ryan des Kilowatts, le tour a été effectué en 1 minute et 33 secondes par la Lucid Air avec trois moteurs. Il s’agit d’un temps non officiel pour le moment. Néanmoins, s’il est correct, il battrait la Tesla Model S Plaid d’un peu plus de 3,5 secondes.

Les Tesla Model S deviendraient bientôt plus rapides

En effet, Elon Musk devrait annoncer beaucoup de nouveautés concernant ses voitures lors du Battery Day qui se déroulera le 22 septembre. En plus d’annoncer de nouvelles technologies pour ses batteries, Tesla pourrait dévoiler une nouvelle version améliorée de la Tesla Model S.

Ces améliorations font partie du « Projet Palladium » de Tesla. Celui-ci vise à commercialiser la version à trois moteurs pour la version Plaid. Il introduira également d’autres optimisations au niveau du design général du véhicule.

Source : The Kilowatts