Tesla : la Model 3 aussi va être restylée

La version 2021 de la Model 3 a été officiellement lancée en octobre 2020. Les détails des nouveautés n’étaient pas encore tous connus. Pour ce qui est de l’intérieur on peut noter une nouvelle console centrale, des fenêtres double vitrage et un coffre à ouverture commandée. On peut noter aussi la suppression de certains chromes, tendance qui s’applique à tous les véhicules de la marque.

En ce qui concerne le volant chauffant, celui-ci sera comme beaucoup d’options Tesla implémenté directement d’un point de vue matériel. Les personnes le désirant par la suite pourront faire la mise à jour logiciel directement via l’application mobile.

Intérieur d’une Model 3. Source : Tesla

D’autres changements plus ou moins visibles sont au programme. La finition globale du tableau de bord, de nouvelles jantes en 18”, 19”, mais aussi 20”. Tous ces changements seront d’abord introduits sur le modèle fabriqué en Chine. Ils s’alignent avec les codes introduits dans la Model Y. Comme pour les fois précédentes, on peut espérer que Tesla mette à jour ses modèles américains quelques semaines / mois plus tard.

Il semblerait donc que pour le fabricant, l’année 2021 soit placée sous le signe du rafraîchissement de sa gamme, comme la Model S restylée aperçue en Californie.

Une mise à jour technique également

La Model 3 ne se voit pas offrir qu’une simple mise à jour visuelle. Du côté technique on peut noter une nouvelle pompe à chaleur, mais surtout un nouveau pack batterie. Grâce à de nouvelles cellules, plus denses, produites par Panasonic, le pack batterie passe de 79 kWh à 82 kWh. De quoi espérer 5 à 10% d’autonomie supplémentaire selon la finition choisie.

2021, l’année de la consolidation ?

2020 a permis à Tesla de vendre presque 500 000 véhicules électriques et donc approcher très fortement l’objectif fixé par Elon Must. Ce succès est dû à l’importante quantité de Model 3 et Model Y vendus. Il est donc normal de voir le fabricant essayer d’asseoir sa position sur le segment. Néanmoins, le marché du haut de gamme n’est pas oublié et les innovations continuent.

En 2021, on peut s’attendre à la sortie de la Model S Plaid, une version très haute performance de la berline (1100 chevaux annoncés et plus de 300 km/h en vitesse de pointe). Le Cybertruck, victime d’un buzz lors de sa présentation, devrait lui aussi rentrer en production et le moins que l’on puisse dire c’est que sa sortie semble attendue si l’on en croit les 650 000 précommandes reçues mi-année 2020.

Source : electrek