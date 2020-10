Tesla : la Model 3 obtient une note moyenne lors d’une nouvelle évaluation de la conduite assistée

Thatcham Research et Euro NCAP ont lancé conjointement un nouveau système de notation pour les technologies d’assistance à la conduite pour guider les utilisateurs.

Tesla Model 3 – Crédit : Tesla

L’évaluation de l’assistance à la conduite complétera le crash test traditionnel d’Euro NCAP et le système de notation par étoiles basé sur les caractéristiques, en fournissant des notes pour l’efficacité de la technologie d’assistance à la conduite proposée, sa capacité à maintenir le conducteur engagé dans le processus de conduite et ses performances en cas d’urgence.

Parmi les voitures testées se trouve une Tesla Model 3, et bien qu’elle ait les meilleures notes dans la technologie d’assistance à la conduite et dans ses performances en cas d’urgence, la note globale est plombée par son score dans sa capacité à maintenir le conducteur engagé, qui est le moins bon de toutes.

Cela n’empêche pas la Tesla d’être un véhicule très sûr, car elle a déjà empêché de nombreux accidents. Mais toutes ces fonctions comme l’Autopilot ne font pas de la Model 3 une voiture parfaite, même si celui-ci réduit grandement les risques d’accident. En effet, une Tesla Model 3 s’était crashée à vive allure dans un camion retourné avec l’Autopilot activé. Heureusement, l’Autopilot est régulièrement mis à jour pour devenir plus sûr.

Comment fonctionne le système de notation ?

Le système de notation comprend une échelle de points. Les voitures peuvent obtenir un score très bon (160 points ou plus), bon (140 points minimum), modéré (120 points minimum) ou de base (100 points minimum). Tout résultat inférieur à 100 points n’est pas pris en compte dans cette évaluation. Le groupe calcule ensuite un score final en prenant le score le plus bas entre l’assistance au véhicule et l’engagement du conducteur, et ajoute le score de la sécurité de secours.

Sur les 10 premières voitures testées par Euro NCAP, la Tesla Model 3 s’est classée sixième avec 131 points et une note modérée. Alors que le Model 3 a obtenu une note de 87 pour l’assistance au véhicule et 95 points pour les fonctions de sécurité, la note pour l’engagement du conducteur a chuté de manière significative avec seulement 36 points, la plus faible de toutes les voitures testées.

Source : cnet