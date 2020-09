Tesla : la Roadster partira à l’assaut du Nürburgring en 2021

L’Allemagne et le circuit de course le plus célèbre du monde auront la chance de voir en action le tout nouveau Roadster avant tout le monde.

Crédit : Tesla Roadster – Tesla

À la fin de l’année 2019, Tesla avait affronté Porsche sur le circuit de Nürburgring, et le constructeur américain avait réussi à exploser le record du constructeur allemand avec une Tesla Model S modifiée. Pour essayer de faire encore mieux, Tesla a même utilisé une version de sa Model S avec un aileron, qui ne sera pas commercialisée.

Parmi les tweets concernant la Terafactory Texas, un utilisateur a inséré une question hors sujet à laquelle le PDG a répondu. La question concerne l’apparition du Roadster sur le Nürburgring l’année prochaine, en 2021.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2020

Elon Musk affirme que la Tesla Roadster fera effectivement son apparition sur le Nürburgring en 2021. Vu les performances exceptionnelles annoncées par Tesla, il est très probable que la Roadster parvienne à exploser le record actuel sur le circuit.

La Roadster, la voiture la plus rapide de Tesla

La Roadster de Tesla a été initialement dévoilée par Elon Musk en 2017, mais la production de la voiture a rencontré plusieurs problèmes qui ont repoussé la sortie. Tesla a même annoncé qu’il allait commercialiser son Cybertruck et le Semi en priorité. Cela pourrait repousser la sortie du Roadster en 2022 ou 2023.

On espère que Tesla trouvera une solution pour commercialiser son véhicule plus tôt. En outre, la supercar aura une autonomie de 1000 km, et sa version la plus chère sera capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 1.1 seconde grâce à un moteur de fusée. La version la moins chère peut, elle, accélérer de 0 à 100 km/h en 2.1 secondes.

Source : Elon Musk