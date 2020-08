Tesla : l’Autopilot totalement réécrit apportera la conduite autonome dans 6 à 10 semaines

Crédits : asawin (CC0 via PxHere)

Depuis des mois, Elon Musk parle de la réécriture complète de l’algorithme en charge de l’Autopilot. Il semble que les développements avancent à bon train puisqu’il vient pour la première fois de donner une échéance pour la mise à jour.

Les trajets maison-travail sans intervention du conducteur

Si l’optimisme d’Elon Musk est légendaire, l’échéance donnée est si proche qu’elle semble bien réelle. Il ne faudra donc plus attendre que 6 à 10 semaines pour voir déployée aux premiers testeurs la nouvelle version de l’Autopilot. Selon le patron de Tesla, il constituera « un pas de géant » vers la conduite autonome complète. Si le fabricant dispose d’une avance confortable sur nombre de ses concurrents, Audi l’a même estimé à 2 ans, le système actuel représente un frein à l’innovation pour Tesla.

En effet, l’utilisation de caméras assistées uniquement de capteurs ultra-sons oblige à de nombreux traitements sur les images pour estimer les distances. Elon Musk est farouchement opposé à l’utilisation de capteurs LIDAR, contrairement à Volvo qui investit énormément dans cette technologie. Le nouvel algorithme aura une approche 3D de l’espace environnant et non plus 2D comme c’est le cas à l’heure actuelle. Il s’appuiera également davantage sur le réseau neuronal hébergé par Tesla.

Grâce à ces changements, la conduite autonome complète est, d’après Elon Musk toujours, atteignable d’ici la fin de l’année 2020. C’est d’ailleurs un élément essentiel de la flotte de robot taxi que Tesla a en projet. Le patron de Tesla a d’ailleurs confirmé que cette mise à jour à venir apporterait les trajets maison-travail sans intervention de la part du conducteur. Il convient toutefois de rester prudent, la phase de tests décidera du déploiement réel de ce nouvel Autopilot auprès du plus grand nombre.

