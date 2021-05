Tesla : le Cybertruck d’Elon Musk aperçu dans les rues de New York

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé plus tôt vendredi que le Cybertruck serait exposé lors de son passage dans la ville pour son apparition dans l’émission « Saturday Night Live ».

Cybertruck New York – Crédit : @ericrihlmann / Twitter

Les New-Yorkais ont eu la chance de pouvoir apercevoir dans les rues le nouveau véhicule de Tesla fabriqué avec même alliage que les fusées de SpaceX. Ce pick-up géant a évidemment fait tourner beaucoup de têtes, puisqu’avec son design atypique, celui-ci ne passe pas inaperçu.

Comme on peut le voir dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, les passants se sont tous empressés de dégainer leurs smartphones pour immortaliser l’instant. Le compte officiel de Tesla a même posté sa propre vidéo du Cybertruck parcourant les rues de New York.

Le Cybertruck a été exposé à New York pendant une journée

Après son apparition dans les rues de New York, le véhicule a été exposé dans un magasin Tesla du Meatpacking District. Il y est ensuite resté la majeure partie de la journée. Sans surprise, celui-ci a attiré de nombreux visiteurs curieux de voir ce monstre en personne.

Sur les vidéos des internautes, on peut remarquer que le Cybertruck a l’air beaucoup plus imposant que les autres véhicules. Par conséquent, on imagine que celui-ci ne sera peut-être pas adapté aux petites villes européennes. En effet, il est rare de voir chez nous des rues aussi larges que celles de New York.

Le Cybertruck est un pick-up futuriste à six places, fabriqué en « acier inoxydable laminé à froid 30X ultra-dur » et en « verre blindé », est capable d‘atteindre les 100 km/h à l’heure en environ 2,9 secondes dans sa configuration à trois moteurs. Le prix de départ du véhicule est de 39 900 dollars pour la version à un seul monteur. Il monte à 69 900 dollars pour la variante la plus onéreuse. La production du Tesla Cybertruck aura lieu à la nouvelle Gigafactory Texas à Austin. Elle commencera probablement à la fin de l’année, mais pourrait être reportée en 2022.

One more video of the Tesla Cybertruck driving through Times Square in Manhattan. pic.twitter.com/CzSTXe1sXl — 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐢𝐡𝐥𝐦𝐚𝐧𝐧 (@ericrihlmann) May 8, 2021

Source : Tesla