Tesla : le Cybertruck pourrait faire mal à la Lucid Air

Cependant, c’est bien le Cybertruck qui pourrait causer du tors à la gamme Lucid Air grâce à son prix réduit et ses nombreux atouts.

Crédit : Cybertruck – Elon Musk / Twitter

Après la présentation des futures Lucid Air le 9 septembre, il nous tarde de voir comment Tesla va répondre et comment les Model S seront mises à jour lors du Battery Day, qui se tiendra le 22 octobre. Le pick-up de Tesla, le Cybertruck, pourrait bien proposer une sérieuse alternative aux Lucid Air. Même s’il ne s’agit pas du même type de véhicule, les caractéristiques techniques du Cybertruck semblent être à la hauteur du défi.

En effet, celui-ci sera proposé à partir de 69 990 dollars dans sa version à trois moteurs, avec plus de 800 km d’autonomie et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2.9 secondes. Cela correspond aux performances de la Lucid Air Grand Touring, qui sera proposée à 139 000 dollars, soit deux fois plus cher. Elle possède une autonomie de 832 km au cycle EPA grâce à sa grosse batterie de 113 kWh et une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes.

Pour deux fois moins cher, le Cybertruck est alors une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas absolument acheter une berline. Il possède également des atouts plus ou moins utiles tels que la résistance aux balles, la capacité de flotter temporairement ou encore le même alliage que la fusée Starship de SpaceX, qui doit amener l’humanité sur Mars dans un avenir proche.

Lucid Motors prépare également un SUV

Nous savons déjà que Lucid Motors compte commercialiser dans le futur un SUV. Celui-ci a été aperçu en compagnie d’une Lucid Air sur la route. Pour l’instant, nous ne connaissons pas les spécificités du véhicule, mais celui-ci correspond déjà davantage au gabarit d’un Cybertruck.

